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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

الربیعی خبر داد:

موافقت آمریکا با خروج کامل از عراق تا سال 2011

موافقت آمریکا با خروج کامل از عراق تا سال 2011

مشاور امنیت ملی عراق اظهار داشت که واشنگتن با بند مربوط به عدم امکان تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011 در توافقنامه امنیتی موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موفق الربیعی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه تصریح کرد: آمریکایی ها به اصلاحات پیشنهادی دولت عراق درباره توافقنامه امنیتی پاسخ داده و با برخی از این پیشنهادات از جمله عدم تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011 موافقت کرده اند و این یعنی اینکه حضور این نیروها در عراق در سال 2011 به پایان خواهد رسید.

لازم به ذکر است که دولت عراق روز گذشته پاسخ آمریکا به پیشنهادات دولت عراق را دریافت کرد.

وی به جزئیات بیشتری درباره پاسخ آمریکا به اصلاحات پیشنهادی دولت عراق درباره توافقنامه امنیتی و اینکه واشنگتن با کدام پیشنهادات مخالفت کرده است، اشاره ای نکرد و تنها اظهار داشت: دولت عراق  پاسخ آمریکا را بررسی و پیش از اتخاذ هر تصمیمی آن را به رهبران احزاب سیاسی عراق ارائه خواهد کرد.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.

کد مطلب 778571

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