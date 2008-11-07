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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

عضو هیئت رئیسه مجلس:

فرهنگ کتابخوانی هنوز در فرهنگ ما جانیفتاده است

فرهنگ کتابخوانی هنوز در فرهنگ ما جانیفتاده است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در کشور ما فرهنگ کتابخوانی هنوز جا نیفتاده و مطالعه کم کتابهای غیر درسی بین اقشار مختلف جامعه نیازمند توجه بیشتر و برنامه ریزی دقیقتری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب افزود: ما در هفته کتاب باید راههای مختلف استفاده از کتاب و فرهنگ کتابخوانی رادر کشور بیشتر کنیم.

وی افزود: اکنون به جای مطالعه، رقبای جدید و جدی برای پر کردن اوقات فراغت افراد وجود دارند که از جمله می توان به رادیو و تلویزیون و فناوری اینترنت اشاره کرد. باید در این  عرصه آنچنان وارد شد که هیچ چیزی نتواند با کتاب رقابت کند.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس با اشاره به نقش صدا و سیما در ترویج کتابخوانی اظهار داشت: صداوسیما در این عرصه نقش و وظیفه خطیری دارد ولی اکنون برنامه های چندانی ندارد و لازم است هر شبکه با برنامه های مختلف درباره تازه های نشر با موضوعات مختلف معرفی ، نقد و بررسی کتابها و مسابقات کتابخوانی افراد را به عرصه مطالعه سوق دهد.

میرتاج الدینی ادامه داد: علاوه بر این آموزش و پرورش و دانشگاهها  نیز در زمینه میزان استقبال  مردم از کتاب تاثیرگذارند و لازم است در طول هفته در برنامه ریزی درسی دانش آموزان و دانشجویان ساعاتی را نیز به زنگ مطالعه اختصاص دهند.

وی در ادامه همکاری بخش خصوصی با نهادهای دولتی را در برنامه های هفته کتاب ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بدون ورود، همکاری ومشارکت بخش خصوصی نمی توان در این زمینه موفق شد و باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود چرا که همواره بخش خصوصی در این زمینه فعال بوده و در پررونق تر کردن هفته کتاب و ترویج این فرهنگ تاثیرگذار است.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 778572

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