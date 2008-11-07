به درخواست فدراسیون فوتبال با تیم جوانان همکاری کردم/ معینی فرافکنی می کند

هوشنگ مقدس هماهنگ کننده تیم فوتبال جوانان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان با انتقاد از چگونگی اظهارات مسعود معینی افزود: تمام اهالی فوتبال نسبت به من و وضعیتم شناخت کامل دارند. من به لحاظ مالی به قدری متمول هستم که نیازی به فعالیت در بازار نقل و انتقال بازیکنان فوتبال نداشته باشم.

"حسن روشن نخستین بازیکن ایرانی بود که حدود سه دهه پیش در لیگ امارات مشغول به کار شد ضمن اینکه محمد نصرتی هم به عنوان آخرین بازیکن شاغل در لیگ امارات امسال به این کشور سفر کرد."

مقدس با بیان این مطلب تصریح کرد: طی این سه دهه بیش از 50 بازیکن ایرانی در لیگ امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس پابه توب شده اند. اما درهیچ یک از نقل و انتقالات انجام شده من به عنوان دلال نقشی نداشته ام. شاهدان اصلی من دراین زمینه خود بازیکنان لژیونرهستند.

هماهنگ کننده تیم فوتبال جوانان با بیان اینکه حرفه ترانسفر بازیکنان فوتبال از پردرآمدترین مشاغل محسوب می شود، اظهارداشت: ثروتی که خدا به من عطا کرده، موجب بی نیازی من برای فعالیت در چنین حرفه پردرآمدی شده است.

وی با اشاره به علاقه شخصی خود برای همکاری با تیم های فوتبال خاطرنشان کرد: تنها به خاطر علاقه شخصی و البته بنا به درخواست مسئولان فدراسیون فوتبال همکاری خود را با تیم های نوجوانان و جوانان آغاز کردم. در حالی که تاکنون بابت کارهای انجام شده حتی یک ریال هم به عنوان پاداش یا حق ماموریت نگرفته ام.

مقدس گفت: رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال و همچنین رئیس سازمان تیم های ملی به طور مجزا از من برای همکاری با تیم های پایه دعوت کردند. تمام مسئولیت های مربوط به هماهنگی درتیم نوجوانان و جوانان بر عهده من بود. قهرمانی نوجوانان درمسابقات جهانی یکی از نتایج کارهای انجام شده بود هرچند که جوانان نتوانستند این موفقیت را تکرار کنند و حتی از حضور درادامه بازی های عربستان هم بازماندند.

مدیا آفیسر تیم فوتبال جوانان با بیان اینکه مسعود معینی آلت دست مدیربرنامه های یکی از لژیونرهای بزرگ ایران شده است، ادامه داد: بر همین اساس معینی اخبار کذبی را درمورد فوتبال ایران در اختیار رسانه های غیر رسمی و بیگانه خارجی قرار می دهد. محکوم کردن من به ترانسفر بازیکنان هم یکی از همین اخبار کذب است.

مقدس به تسلط خود به 6 زبان زنده دنیا اشاره کرد و اظهارداشت: با استفاده از این توانایی برای کمک به فوتبال کشورم تلاش می کنم اما هرگز چشم داشتی به فدراسیون فوتبال ندارم. صحبت های مسعود معینی هم فقط در جهت فرافکنی انجام شده است.