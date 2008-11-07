قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور 87 براى اجرا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در تاریخ 16/8/1387 قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال 1387 را که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، ظرفیت پذیرش دانشجو که از طریق آزمون سراسری در رشته‌های روزانه در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی پذیرش می شوند در رشته های فنی و مهندسی، پزشکی، حقوق و سایر رشته‌های علوم انسانی که بنا به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقاضای بالای داوطلبان است، اگر در سال 1387 نسبت به سال 1386 کاهش ظرفیت پذیرش داشته‌اند به میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 1386، افزایش می‌یابد.

همچنین طبق مصوبه فوق 10 درصد به ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 1387 در رشته‌های فوق‌الذکر اضافه می‌شود.

طبق قانون فوق، دانشگاههایی که ظرفیت آنها افزایش می یابد عبارتند از تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، امیر کبیر، شیراز، شهید بهشتی، تبریز، مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی کرمان.

بر اساس این قانون مصوب مجلس، دولت می‌تواند با جابجایی در اعتبارات جاری و تملک دارایی سرمایه‌ای تا مبلغ 90 میلیارد ریال از جزء (15) ردیف (101000)- اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- بودجه مورد نیاز را برای پذیرش افراد مورد اشاره این قانون را به دانشگاه‌های ذی‌ربط پرداخت کند.

همچنین طبق این قانون افزایش ظرفیت ایجاد شده بر اساس نمره زیر گروه مربوطه در آزمون سراسری سال 1387 صرفا با تاثیر سهمیه مناطق 1 ، 2 و 3 کشوری و به صورت آزاد و بدون تاثیر هر گونه سهمیه بندی‌های دیگر صورت می گیرد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش کاملی از اقدامات و پذیرش‌های صورت گرفته در دانشگاهها را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کند.