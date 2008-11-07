پنجمین جشنواره نقد کتاب بیست و هفتم آبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از میان 14 گروه کلیات ، علوم وفنون، هنر، شعر، ادبیات داستانی، فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، دین، تاریخ، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، شعر کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوان، زبان و ادبیات فارسی نقد برتر معرفی می شوند.

در پنجمین جشنواره نقد کتاب همچنین سه جایزه جنبی در بخشهای منتقد جوان، منتقد پیشکسوت و نشریه برتر اهدا می شود.این مراسم ساعت 30/17 تا 30/19 با حضور جمع کثیری از اهالی قلم و مطبوعات برگزار می شود.

جلسات نقد و بررسی کتاب در صدا و سیما برگزار می شود

سازمان صدا وسیما به مناسبت شانزدهین دوره هفته کتاب، جلسات نقد و بررسی کتاب را در شبکه های گوناگون خود برگزار می کند.

سید محسن حاج بابائیان قائم مقام حوزه ریاست سازمان صدا و سیما درگفتگو با ستاد اطلاع رسانی شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب گفت: سازمان صدا وسیما در این هفته علاوه بر این ساخت برنامه های دیگری را نیز در راستای به باور رساندن کتاب و کتابخوانی در خانواده ها در دستور کار خود قرار داده است تا بدین ترتیب بتواند خانواده ها را به کتاب نزدیکتر کند.

همچنین این سازمان برای اطلاع رسانی هفته کتاب به مردم، تمامی فعالیت های تبلیغاتی در مورد هفته کتاب را به جریان می اندازد تا نظیر سالیان گذشته در راستای تحقق این اهداف، فعالیت خود را به شکل مطلوبی انجام دهد.

برپایی نمایشگاه کتاب در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت شانزدهمین دوره هفته کتاب در تمامی واحدهای خود نمایشگاه کتاب برگزار می کند.

این دانشگاه برای بازدید دانشجویان از نمایشگاه کتاب واحدهای گوناگون دانشگاهی سرویس ایاب و ذهاب نیز در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهد.

مسابقات کتابخوانی و نشست هایی در حوزه فعالیتهای نشر از دیگر برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در هفته کتاب به شمار می روند.

ششمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی شنبه افتتاح می شود

ششمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی شنبه هجدهم آبان ماه با حضور محسن پرویز، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اکبر اشعری، مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی ایران و جمعی از اصحاب قلم و دانشگاهیان در مراکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان افتتاح می شود.

دراین نمایشگاه که برای عموم از 19 تا 23 آبان برپاست بیش از 60 هزار عنوان کتاب دانشگاهی خارجی به زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی و ایتالیایی عرضه می شود.

این کتابها در موضوعات فنی و مهندسی، پزشکی،علوم انسانی، هنر و معماری و علوم پایه هستند علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.anjomannasheran.com مراجعه کنند.

نمایشگاه آثار تصویر گران کتاب کودک برگزار می شود

همزمان با هفته کتاب نمایشگاه آثار تصویر گران کتاب کودک با موضوع کتاب و کتابخوانی از 21 تا 30 آبان ماه در گالری لاله برپا می شود.

موضوع این نمایشگاه در ارتباط با کودک و کتاب است.آثار انتخاب شده برای نمایشگاه از مجموعه کارهای تصویر سازی اعضای اصلی این انجمن است.

همچنین این انجمن به مناسبت هفته کتاب مراسم تقدیر از تصویرگرانی را که در پنج سال اخیر به فعالیت مشغول بودند ، به عنوان " شب تصویرگران" برگزار می کند.

این مراسم چهارشنبه 22 آبان ماه با حضور تصویر گران ،نویسندگان ،ناشران و شخصیت های فرهنگی در سرای اهل قلم برگزار می شود.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.