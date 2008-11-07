پتریوس خواستار کمک قبایل افغان به آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پتریوس روز گذشته در گفتگو با آسوشیتدپرس گفت: افغانها خواستار مشارکت قبایل این کشور برای مبارزه با طالبانی ها هستند. شیوه ای که در استان الانبار عراق جواب داد.

این مقام نظامی آمریکا افزود: این[افغانستان] کشوری است که در آن حمایت قبایل و جوامع محلی برای تلاشی همه جانبه مهم و اساسی هستند. افغانستان کشوری نیست که در آن دولت مرکزی قدرت خود را به مناطق دور دست اعمال کند بنابراین لازم است تا بار دیگر قبایل مختلف با افراطی گری مخالفت کنند و دولت و ائتلاف را برای مبارزه با آن یاری دهند.

گفتنی است که پیشتر با مسلح کردن قبایل برای مبارزه با تروریسم در افغانستان به شیوه ای که درعراق عمل کرد، مخالفت کرده بود زیرا که وی معتقد بود شرایط دو کشور با همدیگر متفاوت است اما اخیراً در مقاله ای که در یکی از رسانه های آمریکایی چاپ شده بود در آن به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکا بر ضرورت اتخاذ راهبردهای جدید در افغانستان از جمله مسلح کردن قبایل تاکید شده بود.

دیوید پتریوس همچنین در این مصاحبه ضمن حمایت از حملات به مناطق مرزی پاکستان در ماههای اخیر گفت که این حملات سبب کشته شدن 20 رهبر تروریست شده است.