اسب سواری در کشور در اختیار اقشار مرفه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، زین العابدین واردی صبح امروز در مجمع انتخاباتی هیئت سوارکاری استان کردستان اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات فدارسیون این است که سوارکاری در کشور در اختیار اقشار خاصی از جامعه است.

وی افزود: در حال حاضر در تهران و بعضی دیگر از کلانشهرهای کشور کسانی که از نظر مالی وضعیت خوبی داشته باشند می توانند به این ورزش بپردازند که این مهم به هیچ وجه مورد قبول فدراسیون نیست.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود در فدراسیون هم اکنون بیش از 95 درصد از جوانان دوست دارند که حتی برای یک مرتبه سوارکاری را تجربه کنند که به دلایل مختلف این امکان برایشان فراهم نمی شود.

نائب رئیس فدراسیون سوارکاری کشور بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه های فدراسیون در سال جاری عمومی سازی رشته سوارکاری در جامعه و فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای استفاده همگان از این رشته ورزشی است.

وی یادآور شد: در این راستا برنامه ریزی های بسیار خوبی انجام شده که امید است با حمایتهای سازمان تربیت بدنی بتوانیم در راستای عملیاتی نمودن این برنامه ها موفق باشیم.

واردی در ادامه به وضعیت سوارکاری در استان کردستان اشاره و عنوان کرد: کردستان دارای یکی از اصیل ترین نژادهای اسب در جهان است که باید از این شرایط ویژه به نحو احسن استفاده شود.

واردی ادامه داد: باید شرایطی را در استان کردستان به وجود آورد که مردم و بخشهای خصوصی وارد این جریان شده و با تاسیس باشگاه های سوارکاری زمینه را برای حضور افراد علاقمند فراهم کنند.

در ادامه این جلسه رای گیری برای انتخاب رئیس هیئت سوارکاری استان کردستان انجام و طی آن "عبدالمومن مردوخ" با کسب 14 رای از 15 رای ماخوذه به عنوان رئیس هیئت سوارکاری استان کردستان در چهار سال آینده انتخاب شد.

در این انتخابات تنها سه نفر کاندید شده بودند که یکی از افراد غائب بوده و نفر سوم نیز قبل از آغاز رای گیری انصراف خود را اعلام کرد.