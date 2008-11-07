کمبودهای ورزشی جزیره هرمز باید به سرعت جبران شود

محمد علی آبادی شامگاه گذشته در پایان بازدید خود از پروژه های ورزشی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: سرانه ورزشی جزیره هرمز تا پایان امسال به بیش از 150 سانتی متر می رسد و گامهای بزرگی در توسعه ورزش عمومی و تخصصی این جزیره و در سراسر استان هرمزگان برداشته می شود که تحولی کم نظیر در این منطقه را به دنبال دارد.

وی افزود: در حال حاضر دو سالن ورزشی هر کدام با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در مراحل پایانی ساخت و تجهیز قرار دارند که بهره برداری از آنها نیز آغاز شده است همچنین دو سالن ورزشی در دست ساخت ویژه بانوان جزیره هرمز و یک سالن ورزشی عمومی دیگر نیز تاکنون بیش از 85 درصد پیشرفت کاری داشته است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بیان داشت: زمین فوتبال چمن مصنوعی جزیره هرمز نیز با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی مناسبی همراه است و تا پایان سال 87 مورد بهره برداری قرار می گیرد.

علی آبادی، ورزش هرمزگان را پویا، پرتوان و خلاق ارزیابی کرد و یادآور شد: باید همگی با نگاه توسعه محور و همه جانبه به این عرصه، زمینه را برای برخورداری هر چه بیشتر مردم این خطه فراهم و رنگ محرومیت ورزشی را از هرمزگان محو کنیم.