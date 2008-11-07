برخورد نامناسب با دانش آموزان استثنایی جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن کشاورز در حاشیه نشست نقد و بررسی ساخته‌های حضوری درباره کودکان و دانش‌آموزان استثنایی در قالب سی و هشتمین جشنوراه بین‌المللی فیلم رشد گفت: در صورت اعلام گزارش از چنین رفتارهایی این سازمان با متخلفان برخورد می‌کند که گزارش اخیر مهر نیز از این دسته است که آن را پیگیری می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا یا برخوردهای غیر اخلاقی احتمالی با دانش‌آموزان استثنایی که در قالب طرح آموزش فراگیر در مدارس عادی تحصیل می‌کنند از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برخورد می‌شود گفت: برخورد قطعی با چنین مواردی در مدارس نه تنها شامل دانش‌آموزان استثنایی می شود بلکه حتی دانش‌آموزان عادی در حال تحصیل در آموزش و پرورش را در برمی گیرد.

کشاورز اضافه کرد: در همه بخشهای نظام تعلیم و تربیت برخوردهایی که با همه دانش‌ آموزان مخاطب این نظام صورت می‌گیرد برخوردهایی باید باشد که کرامت و عزت نفس این افراد را حفظ کند و خدشه‌ای به آن وارد نسازد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه توجه به کرامت دانش‌آموزان و توجه بر حفظ عدالت آموزشی در برخورد با آنها و رعایت برخوردهای منصفانه و اخلاقی در قبال دانش‌آموزان را یک اصل دانست و افزود: در مورد دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نارساییهایی که دارند ‌این اصول اخلاقی حساسیت خاص و تبلوار ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: قطعا معلمان و کارشناسان مرتبط با دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه این اصول اخلاقی آگاهند و ما نیز در تمامی جلساتی که با این افراد برقرار می کنیم از آنها خواهش می‌کنیم که با توجه به حساسیتهای ویژه این دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان نهایت مهربانی، عفو و تلطیف نگاه را در برخورد با آنها رعایت کنند.

کشاورز در مورد نحوه برخورد سازمان آموزش و پرورش استثنایی با متخلفان در حوزه اعمال برخوردهای غیر اخلاقی با دانش‌آموزان استثنایی که در مدارس عادی درس می خوانند اظهار کرد: ابتدا باید بررسی شود که موضوع مورد نظر به چه ترتیب بوده و لذا در مرحله اول نیازمند انجام بررسیهای کارشناسی در این زمینه هستیم.