به گزارش خبرنگار مهر، سوسن کشاورز در نشست نقد و بررسی ساخته‌های هنری درباره کودکان و دانش‌آموزان استثنایی در قالب سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد» افزود: در قالب این جشنواره فضایی فراهم شد تا تعامل خوبی با کارگردانان و فیلمسازان در حوزه دانش‌آموزان استثنایی برقرار شود.

وی اظهار داشت: در جشنواره بین‌المللی سی و هشتم رشد نیز مثل جشنواره سالهای گذشته یکی از محورهای مهم تولید اثر و فیلم، کودکان استثنایی بود که در قالب آن 20 فیلم به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد 12 فیلم در مرحله اول داوری توسط کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به عنوان محصولات برتر انتخاب شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: در مرحله دوم داوری نیز از 12 فیلم نامبرده ، 6 فیلم برگزیده شد که این فیلمها به بخش مسابقه فیلمسازان کودکان استثنایی در جشنواره راه پیدا کردند.

وی به تفاوت عمده سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد» با دوره‌های پیشین این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: در جشنواره‌های پیشین محورهای دقیق اعلام شده از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مورد آثار ارسالی محقق نشده بود، بدین مفهوم که اغلب فیلمهای ساخته شده با موضوع کلی در مورد عامه کودکان یا افراد معلول بود و لذا بحث معلولان آموزش پذیر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و به حد نیاز ، پررنگ دیده نشده بود.

کشاورز افزود: نیازهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه ساخت و تولید آثار هنری از جمله فیلم باید در راستای رفع نیازهای جامعه مخاطب این حوزه در زمینه فعالیتهای کمی و کیفی در گروههای مختلف نابینا، ناشنوا، معلول جسمی ، اوتیسم و غیره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از طریق ابزار پر مخاطبی همچون تصویر در این زمینه به مردم آگاهی داده شود.