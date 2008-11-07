آمریکا محدودیتهای مالی بیشتری علیه ایران اعمال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این کشور با ممنوع کردن انواع معینی از انتقال سرمایه، دسترسی ایران را به نظام مالی آمریکا محدود می کند.

آمریکا در راستای اتهامات تکراری و غیر مستند خود علیه ایران ادعا کرده است که این اقدام با هدف ممانعت از اقدامات ایران در تامین بودجه گروههای تروریستی و اشاعه تسلیحات هسته ای و موشکی صورت گرفته است.

"استوارت لوی" معاون وزارت خزانه داری اعلام کرد واشنگتن برای انزوی بیشتر بخش مالی ایران در تلاش است تا مانع از داد و ستدهای مالی تهران شود که بصورت چرخشی صورت می گیرد.

به عقیده لوی این اقدام ، که در نتیجه آن دیگر نهادهای مالی ایالات متحده اجازه ندارند روند انتقال وجوه را برای هیچ بانک ایرانی دنبال کنند، آخرین نقطه ورودی ایران را به نظام مالی آمریکا مسدود خواهد کرد.



بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اضافه می کند که این محدودیتها شامل انتقال وجوه نهادهای مالی آمریکا که با کمک های بشردوستانه در ارتباط هستند و همچنین به وجوه ارسالی خانواده ها و مسافران ایرانی نمی شود.