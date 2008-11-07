احداث نمایشگاه بین المللی کلید توسعه لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد در جلسه کمیته نمایشگاهی استان لرستان، با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی برای احداث نمایشگاه بین المللی در خصوص همکاری بخش دولتی در اجرای این پروژه مهم قول مساعد داد و کمک بخش خصوصی را منوط به تلاش و جدیت شرکت نمایشگاهی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ایجاد زیر ساختهای لازم برای احداث نمایشگاه بر ضرورت احداث راه دسترسی مناسب برای نمایشگاه بین المللی تاکید کرد و یادآور شد: در جلسه ای با حضور مدیران کل راه و ترابری، گاز، برق و آب مراحل کارشناسی این امر پیگیری و اجرا می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز در ادامه این جلسه بر لزوم شتاب در اجرای پروژه احداث نمایشگاه بین المللی در استان تاکید و عنوان کرد: دولت از هیچ کمکی در این خصوص دریغ نمی کند مشروط بر اینکه بخش خصوصی نیز فعالانه تلاش کند.

محمدرضا ملکی راد همچنین اطلاع رسانی شفاف به اعضا را از جمله وظایف عمده شرکت نمایشگاهی دانست.

مدیرکل سازمان بازرگانی استان لرستان نیز از مصوبه دولت مبنی بر کمک 10 درصدی به احداث نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: این اعتبار توسط وزارت بازرگانی تامین و در مراحل مختلف و متناسب با پیشرفت فیزیکی در اختیار شرکت نمایشگاهی قرار می گیرد که بخشی از آن برای احداث زیر ساختهای لازم هزینه می شود.

حجت الله بیرانوند خاطرنشان کرد: با توجه به حل مشکل زمین و اختصاص زمینی به مساحت 20 هکتار برای احداث نمایشگاه، شرکت نمایشگاهی با تدوین برنامه زمان بندی تعهد کرده فاز اول را تا بهمن ماه سال 88 به پایان برساند.

وی یادآور شد: این پروژه ظرف دو سال آینده به طور کامل به اتمام می رسد.