سوبخیدین داور دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوبخیدین مالزیایی بازی آدلاید و گامبا اوزاکا را که روز 12 نوامبر - 22 آبان در آدلاید برگزار می شود، قضاوت خواهد کرد.
بازی رفت دو تیم چهارشنبه گذشته با پیروزی 3 برصفر گامبا به پایان رسید.
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا "موهد صلاح الدین سوبخیدین" را به عنوان داور دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سوبخیدین مالزیایی بازی آدلاید و گامبا اوزاکا را که روز 12 نوامبر - 22 آبان در آدلاید برگزار می شود، قضاوت خواهد کرد.
بازی رفت دو تیم چهارشنبه گذشته با پیروزی 3 برصفر گامبا به پایان رسید.
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