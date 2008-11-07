سوبخیدین داور دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوبخیدین مالزیایی بازی آدلاید و گامبا اوزاکا را که روز 12 نوامبر - 22 آبان در آدلاید برگزار می شود، قضاوت خواهد کرد.

بازی رفت دو تیم چهارشنبه گذشته با پیروزی 3 برصفر گامبا به پایان رسید.

