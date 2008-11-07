به گزارش خبرگزاری مهر، در میان ژاپنی‌ها "ناگای" با هت تریکی که در پیروزی 4 بر2 مقابل ایران داشت، با چهار گل زده در صدر جدول گلزنان مسابقات قرار دارد .

چینی ها دومین تیم گلزن بازیها تا اینجا هستند که 9 گل زده‌اند و عربستان سعودی با 7 گل زده در جای سوم است. امارات و تاجیکستان هم در ردیف بعدی این فهرست قرار دارند.

چهاربازیکن سه گله نیز "عودا هالبوس علی" عراقی، "کوتا میزونوما" ژاپنی، "صمد شوحزوخوروف" از تاجیکستان و "لیائو ژو" از چین هستند.

سریع‌ترین گل جام تا اینجای مسابقات را نیز "هیروکی میازاوا" در بازی با ایران به ثمر رساند که در ثانیه چهلم بازی بود.