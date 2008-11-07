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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

مسابقات فوتبال جوانان آسیا/

ژاپن هجومی‌ترین تیم است/ ایران سریع‌ ترین گل را دریافت کرد

ژاپن هجومی‌ترین تیم است/ ایران سریع‌ ترین گل را دریافت کرد

ژاپن با 10 گل زده در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در صدر جدول گلزنان این رقابت‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان ژاپنی‌ها "ناگای" با هت تریکی که در پیروزی 4 بر2 مقابل ایران داشت، با چهار گل زده در صدر جدول گلزنان مسابقات قرار دارد .

چینی ها دومین تیم گلزن بازیها تا اینجا هستند که 9 گل زده‌اند و عربستان سعودی با 7 گل زده در جای سوم است. امارات و تاجیکستان هم در ردیف بعدی این فهرست قرار دارند.

چهاربازیکن سه گله نیز "عودا هالبوس علی" عراقی، "کوتا میزونوما" ژاپنی، "صمد شوحزوخوروف" از تاجیکستان و "لیائو ژو" از چین هستند.

سریع‌ترین گل جام تا اینجای مسابقات را نیز "هیروکی میازاوا" در بازی با ایران به ثمر رساند که در ثانیه چهلم بازی بود.

کد مطلب 778605

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