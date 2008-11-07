نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا سال 2015 بیش از 59 درصد از مردم جهان شهرنشین شوند، اظهار داشت: شهرهای بزرگ بسیار بزرگتر و شهرهای کوچک به شهرهای کلان تبدیل می‌شوند این در حالیست که سرعت افزایش جمعیت شهری بسیار بیشتر از سرعت ایجاد تسهیلات و زیرساخت‌های شهری است.

وی افزود: مشکلات و مسائل مهم شهری روز به روز افزایش می‌یابد به نحوی که اگر نسبت به حل به‌ موقع مشکلات و مسائل شهری اقدام نشود، بحران‌های بسیار مخرب اجتماعی به ‌وجود می‌آید. از طرف دیگر بسیاری از شهرها در جهان پیشرفته خیلی از مسائل را حل کرده‌اند و برای مشکلات مختلف راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند.

سقائیان نژاد اظهار داشت: قاره آسیا و کشورهای اسلامی در میان شهرهای بزرگ با افزایش لجام‌گسیخته جمعیت روبرو هستند و عدم کنترل خانواده و انفجار جمعیت، شهرهای بزرگ آسیایی و اسلامی را تهدید می‌کند و برگزاری اجلاس کلانشهرهای آسیایی و اسلامی گام بسیار مفیدی است که می‌تواند ضمن ایجاد نزدیکی بیشتر بین کلانشهرها برای حل مشکلات شهری راه‌حل‌های مناسب ارائه کند.

به گفته وی این اجلاس می‌تواند در بهبود اوضاع شهرنشینی و شهروندی بسیار مفید واقع شود، مشروط بر اینکه شرکت‌کنندگان در این اجلاس واقعا کار کنند و حضور آنان فقط تشریفاتی نباشد.

حضور فعال اصفهان در اجلاس

سقائیان‌نژاد با تاکید بر حضور فعال اصفهان در اجلاس کلانشهرهای آسیایی گفت: اصفهان یکی از زیباترین و مهمترین کلانشهرهای آسیایی و اسلامی است. این شهر، دایره‌المعارف فرهنگ، هنر و معماری اسلامی و ایرانی است و بدون تردید شهرداری اصفهان مقاله‌ای در این خصوص ارائه خواهد داد.

شهردار اصفهان همچنین در زمینه مختصات شهرهای توسعه یافته گفت: همانطور که گفته شد همراه با افزایش سریع جمعیت در شهرها، مسائل انفجار جمعیت شهرها را تهدید می‌کند. به خصوص در آسیا و کشورهای اسلامی انفجار جمعیت، زاغه‌نشینی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، حمل و نقل و ترافیک، زباله، بهداشت شهرنشینی، اسکان و خانه‌سازی، توسعه اجتناب‌ناپذیر محدوده شهری و ده‌ها مشکل دیگر در مقابل شهر و مدیران شهر قد علم کرده است و برای حل آن باید مدیریت جامع و دقیقی ارائه شود.

وی تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی، برنامه کوتاه‌مدت میان‌مدت و درازمدت همراه با مشارکت جدی شهروندان و اداره مدیران شایسته، باتجربه و شهرستان باید وجود داتشته باشد تا شهری توسعه‌یافته برای شهروندان آماده شود

سقائیان نژاد افزود: ایجاد فرهنگ شهرنشینی در بین اقشار مختلف می تواند به ایجاد شهری بهتر کمک کند و این امر به عهده رسانه‌های جمعی است، که فرهنگ پایدار شهرنشینی را به رشد برساند.

وی ادامه داد: مدیریت واحد شهری از جمله ابزارهای مفید برای توسعه پایدار است و اینکه در شهر مدیریت‌های جدا از هم کار کنند و هر مدیری ساز خود را بزند شهر برای زندگی شهروندان به کابوس وحشتناک تبدیل می‌شود در حالیکه شهر باید مکان آرام با امکانات شهری مناسب باشد.