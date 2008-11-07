اطلاعات بلوتوث ها را در اختیار پلیس قرار دهید

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار احمد روزبهانی که در همایش ملی " ناتوی فرهنگی 2" سخن می گفت با بیان اینکه جهان کفر نتوانست با تمام قوا کشور ما را در هشت سال دفاع مقدس به زانو در بیاورد اظهار داشت: دشمن از مسیرهای مختلف تحریم، تهدید و به ویژه ناتوی فرهنگی به نبال از بین بردن ارزشها، بی غیرت کردن جوانان و در نهایت از بین بردن انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه ناتوی فرهنگی دشمن نیاز به ابزارهایی دارد افزود: مواد مخدر، مشروبات الکلی، بد حجابی و ... برخی از ابزارهای ناتوی فرهنگی است.

روزبهانی در ادامه مقابله با اراذل و اوباش، مزاحمتهای خیابانی، باندهای فساد، آلودگی صوتی، رسیدگی به وضعیت دختران و پسران فراری و ... را بخشهایی از طرح امنیت اجتماعی بر شمرد و گفت: متاسفانه عده ای فقط در مورد حرکت پلیس در بحث پوشش و حجاب صحبت می کنند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با بیان اینکه عده ای در بحث " پوشش و حجاب" تعدادی مانکن و مدل تربیت می کنند تا مدهایشان را تبلیغ کنند و برخی نیز به دنبال ترویج بدحجابی و تست شرایط جامعه هستند اظهار داشت: ادعا نمی کنیم که بحث پوشش و حجاب را درست کرده ایم اما ترمز آن را گرفتیم چرا که طراحان و تولیدیهای زیر زمینی طرحهایی را آماده کرده بودند تا در ابتدای سال 86 به صورت انبوه وارد بازار کنند که خوشبختانه در زمستان 85 جلوی آن را گرفتیم.

روزبهانی با بیان اینکه پس از اجرای طرح امنیت اجتماعی بویژه در بخش پوشش و حجاب بیش از 70 درصد شکایات از مزاحمتهای خیابان کاهش یافت تصریح کرد: متاسفانه توزیع مشروبات الکلی در کشور آسان شده بود که با فعالیت نیروی انتظامی آمار کشفیات مشروبات الکلی پایین و قیمت آنها بالا رفت که نشان از مثبت بودن برنامه های نیروی انتظامی در این زمینه است.

وی به اظهارات برخی بزرگان غربی مانند اینکه " بجای بمب، دامن های کوتاه بر سر مسلمانان بریزید" ،" ضد اسلامگرایی با جنگ ممکن نیست، با اشاعه فساد ممکن است" و ... تاکید کرد: دشمنان در صورتی موفق خواهند بود که غیرت را از جوانان ما بگیرند و آنها را اسیر بی بند و باری و شهوات کنند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از تکنولوژیهای روز مانند اینترنت، ماهواره ، تلفن همراه و ... را در کشور نهادینه کرد اظهار داشت: استفاده از فیلترینگ با مقابله های به این شکل مسکن است و باید فرهنگ اسلامی در جامعه ایجاد شود.

روز بهانی در پاسخ به این سئوال که در این زمینه چه باید کرد؟ خاطرنشان کرد: مهمترین و بهترین راه، آگاه سازی، هوشیاری و قانع کردن افراد برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم است البته خود شما باید با شناخت کامل، قرص و محکم باشید تا خودتان دچارانحراف نشوید.

وی با بیان اینکه کار پلیس کار فرهنگی نیست و متولی کارهای فرهنگی، سازمانها و نهادهای دیگری هستند تصریح کرد: صدا و سیما باید فیلمهایی بسازد که جذاب و در عین حال آموزنده باشد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با تاکید بر اینکه باید هر کاری را از خودمان شروع کنیم خاطرنشان کرد: وقتی سازمانها و ارگانهای دولتی نسبت به کارمندان خود در بحث پوشش،آرایش ، رفتار و ... وظیفه خود را به طور کامل انجام نمی دهند نمی توان در جامعه و سایر بخشهای خرده گرفت.

وی به تصویب طرح " فرهنگ وعفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگ و ابلاغ آن به تمام دستگاهها از سوی رئیس جمهور اضافه کرد: نیروی انتظامی در این حیطه با تمام قدرت وارد شده است و امیدوارم که سایر دستگاهها که نماینده تام الاختیار آنها در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.