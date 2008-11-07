آمریکا خواستار نقش آفرینی بیشتر ژاپن در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "توماس شفر" در گفتگو با خبرنگاران گفت که کشورش از نقش بیشتر ژاپن در مبارزه با تروریسم در افغانستان حمایت و از آن استقبال خواهد کرد.

وی با اشاره به پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اضافه کرد که رئیس جمهور آتی آمریکا از آنچه که ژاپن برای تقویت عملیات ها در اقیانوس هند و جنگ علیه ترور صورت داده، قدردانی خواهد کرد.

شفر گفت: من فکر می کنم همه می دانند که هنوز باید کارهای بزرگتری در افغانستان صورت گیرد.

همچنین در همین رابطه "تارو آسو" نخست وزیر ژاپن که در ماه سپتامبر این سمت را بدست گرفت بر نقش بیشتر کشورش در افغانستان تاکید کرده و گفته است که کشورش باید نقش بیشتری را در تضمین امنیت جهانی ایفا کند.

در پی درگیری های اخیر در افغانستان خشونت ها در این کشور افزایش یافته و نیروهای آمریکا و ناتو در آن با مشکلات فراوانی رو به رو هستند و این در حالی است که اوباما سیاست "افغان محور" خود را اعلام کرده است.

ارتش آمریکا اعلام کرده که قصد دارد تا مدل استان الانبار عراق را برای کاهش خشونت ها در افغانستان نیز پیاده کند و برای این منظور در صدد مسلح کردن قبایل افغان برای مبارزه با طالبان و القاعده است.

در عین حال باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز اهتمام ویژه خود را برای تامین آرامش در افغانستان با استفاده از خارج کردن نیروها از عراق و تمرکز آنها در این کشور اعلام کرده سات.