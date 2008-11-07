به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که پنج ساعت طول کشید و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، رضا کیانیان، سهیل محمودی و... در آن حضور داشتند، نصرالله افجه‌ای پیشکسوت صاحب‌سبک نقاشیخط ایران در سخنانی کوتاه گفت: استاد شیرچی یک هنرمند مولف است و به جایگاهی دست یافته که سبک و سیاق خود را بنیان نهاده است.

وی ادامه داد: در آغاز راه خوشنویسی تنها باید تقلید کرد. اما در زمینه نقاشیخط همه چیز بر نوآوری و خلاقیت استوار است. در نقاشیخط خوشنویسی تنها دستمایه اثر به شمار می‌آید و گاهی این خطوط مفهوم هم ندارند، زیرا اصل بر ترکیب‌بندی، رنگ و نقش است. استاد جوان شیرچی بحق یک هنرمند مولف است که خط شکسته را خوب می‌نویسد.

شیرچی در این نمایشگاه 74 اثر ارائه کرده که در میان آنها 50 اثر نو و مدرن در عرصه خوشنویسی به چشم می‌خورد. شاخصه برخی از این آثار مدرن نمادی از کعبه است که مضمون عشق مولانایی دارد. این نمایشگاه تا 26 آبان دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر رو از ساعت 10 تا 19 از آن دیدن کنند.