اختصاص یک میلیارد دلار برای توسعه عملیات آبخیزداری

فرود شریفی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس ماده 69 برنامه چهارم مقررشده 20 درصد مساحت حوزه سدهای کشور و 10 درصد حوزه خارج از سدها (حوزه های داخلی) تحت پوشش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری قرارگیرند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را از اقدامات کم هزینه و زودبازده در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: اجرای این عملیات علاوه بر حفظ منابع پایه، با کاهش خطر سیل خیزی، خشکسالی، حفاظت از مخازن سدها، کیفیت آب، تولید آب جدید و نیز جلوگیری از تبخیر بیش از 70 درصد نزولات آسمانی می شود و در نهایت متضمن توسعه پایدار کشاورزی است.

وی با اشاره به تاکید دولت نهم در سفرهای استانی مبنی بر اجرای عملیت آبخیزداری در بخش کشاورزی، اظهارداشت: در حال حاضر هزار و 100 میلیارد ریال میزان تعهدی است که باید اقدامات در خصوص آبخیزداری در استانهای کشوراجرایی شود.

شریفی تصریح کرد: هیئت دولت در 18 تیرماه سال 85 وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تهیه لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین اعتبار طرحهای آبخیزداری کرد و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارش توجیهی آن تهیه و به طورمشترک به تصویب کمیسیون زیربنایی صنعت، محیط زیست و اقتصادی دولت رسید و در 15 مهرماه سال گذشته کلیات این لایحه مورد تصویب هیئت وزیران قرارگرفت.

وی با بیان مطلب فوق افزود: پس از تصویب کلیات لایحه درهیئت وزیران، این لایحه برای تهیه طرح جامع و بارمالی به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و طرح با یک ماده و 4 تبصره در این کمیسیون تصویب شد و مجدد به هیئت دولت جهت ارایه به مجلس و تصویب نهایی ارسال شد و در27 آذر ماه سال گذشته در نامه ای نمایندگان از رئیس جمهوری خواستار ارایه لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی شدند.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: همچنین با توجه به مطرح شدن بحث خشکسالی و سرمازدگی لایحه ای در 31 فروردین ماه سالجاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد و در بند 13 این لایحه مجدد بر تصویب لایحه برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای توسعه عملیات آبخیزداری تاکید شد.

وی با اشاره به تصویب لایحه خشکسالی در سالجاری تصریح کرد: در یکی از بندهای لایحه خشکسالی مربوط به بخش کشاورزی لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده بود که متاسفانه مورد رای گیری واقع نشد و این موضوع به تعویق افتاد.

شریفی اعلام کرد: با توجه به ضرورت اجرای این لایحه در بخش کشاورزی در31 شهریورماه سالجاری با تصویب هیئت دولت مقرر شد این موضوع درلایحه بودجه سال 88 پیش بینی شود و مجدد وزارت جهاد کشاورزی در مکاتبات خود با رئیس جمهوری بر سیر مراحل قانونی و ارسال آن با قید فوریت به مجلس تاکید کرده است.

وی بیان کرد: در سالهای گذشته احداث سدها بدون درنظرگرفتن شبکه های زهکشی، آبیاری و نیز آبخیزداری صورت گرفته، به نحویکه سالانه رقمی بالغ بر حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سطح کلان بدین منظور صورت گرفته؛ لذا برای اینکه سرمایه گذاری های گذشته در احداث سدها به نتیجه برسد، باید احداث شبکه ها و مباحث مربوط به آبخیزداری مورد توجه قرار گیرد.