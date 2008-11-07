بهرام افشارزاده عضو کمیته ورزشهای پایه و مدال آور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمد علی آبادی برای دبیرکل کمیته ملی المپیک آمده است:« باستناد ماده 3 آئین نامه کمیته ورزشهای پایه و پرمدال و با توجه به تعهد، تجربه و جایگاه سازمانی و بموجب این حکم جنابعالی را به سمت عضو کمیته مذکور منصوب می نمایم. انتظار دارم با بهره گیری از توان تخصصی خویش در پیشبرد اهداف کمیته مذکور موید و موفق باشید.»

در مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک که روز هفتم آبانماه جاری برگزار شد محمد علی آبادی به عنوان رئیس کمیته و بهرام افشارزاده به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک انتخاب شدند.