همایونفر درباره تولید این مجموعه 20 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: "شب می‌گذرد" فضایی خانوادگی دارد و قصه آن از سال 54 شروع می‌شود و تا سال 57 ادامه دارد. در شهرستانی کوچک دو خانواده درگیر ماجراهایی می‌شوند که آنها را به انقلاب پیوند می‌زند.

وی در ادامه افزود: تصویربرداری از آبان‌ماه در تهران شروع شده و اکنون در کرج مشغول کار هستیم. نیما حسندوست هم تدوین همزمان را شروع کرده و فکر نمی‌کنم برای پخش مشکل داشته باشیم. قسمت‌ اول تا ابتدای ماه آینده تدوین و پخش مجموعه از اول بهمن شروع می‌شود.

پرویز پورحسینی، مجید مظفری، فرخ نعمتی، مهدی پاکدل، بهناز جعفری، کورش تهامی، شقایق دهقان و عمار تفتی در این مجموعه مقابل دوربین می‌روند. عباس نعمتی از نویسندگان مجموعه "اولین شب آرامش" و نویسنده "تا صبح" فیلمنامه "شب می‌گذرد" را نوشته است.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: حمید احمدی، صدابردار: محمد شیوندی، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، طراح چهره‌پردازی: محمد قومی، موسیقی: اصغر توسلی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه پنج.