  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

قاضی عسگر مطرح کرد:

پیشنهاد بازار مشترک کشورهای اسلامی در ایام حج

پیشنهاد بازار مشترک کشورهای اسلامی در ایام حج

معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری تاکید کرد که اگر کشورهای اسلامی یک بازار بین الملل و مشترک را در ایام حج درست می‌کردند مشکلات اقتصادی دنیا اسلام حل می شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید علی قاضی‌عسگر معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری در سخنرانی خود پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران گفت : اگر دولتهای اسلامی به فکر بودند و از این ظرفیت عظیم حج استفاده می‌کردند امروز می‌توانستیم مشکلات جهان اسلامی را به راحتی حل کنیم. 

وی آمرزش گناهان، بشارت بهشت، عنایت نورانیت، آرامش قلب و تشخیص مسیر درست زندگی را از برکات فردی حج  بر شمرد و عدم تکرار گناه را علامت قبولی حج خواند.

معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه دنیای اسلام به واسطه انجام فرایض در حج می‌تواند در ایجاد تحولات رفتاری و اخلاقی در همه جهان سر آمد باشد بر لزوم توجه حاجیان به اخلاق سفر تاکید کرد و گفت: وقتی حاجی می‌خواهد به سفر حج برود باید در اموالش بنگرد و آن را پاک کند و اگر مال حرام در اموالش هست به صاحبانشان مسترد کند و حق فقیران را بدهد تا اموالش پاک شود و الا حجش قبول نیست.

وی به برکات سیاسی و اقتصادی حج نیز اشاره کرد و گفت: جهان اسلام از نظر منابع و ثروت ممتازترین کشورهای جهان را داراست و با توجه به ظرفیت عظیم منابع نفتی جهان و جمعیت یک میلیارد و صد میلیونی مسلمانان باید گفت‌ خداوند این ظرفیت را ایجاد کرده است که مسلمانان سالی یکبار در ایام حج تجمع کنند و از این ظرفیت برای مقابل با دشمنان بهره بگیرند ولی متاسفانه شاهد از دست رفتن این ظرفیت بزرگ هستیم. 

قاضی عسگر گفت : اگر کشورهای اسلامی یک بازار بین الملل و مشترک را در ایام حج درست می‌کردند تا کشورهای اسلامی بتواند با هم تعامل داشته باشند مشکلات دنیا اسلام، بویژه در زمینه اقتصاد حل می شد و با ایجاد تحولی بزرگ امروز جامعه اسلامی در برابر دنیای استکبار خوار و ذلیل نمی‌شد.

معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد که اگر مسلمانان از ظرفیت حج به درستی استفاده می‌کردند امروز شاهد این جنایتهای دشمنان در افغانستان، عراق، فلسطین و دیگر مناطق دنیای اسلام نبودیم.

قاضی عسگر همچنین با انتقاد از دعوت رژیم صهیونیستی به کنفرانس نیویورک توسط عربستان گفت :‌ متاسفانه برخی از سران کشورهای اسلامی تحت عنوان گفتگوی بین ادیان از برخی سران رژیم اشغالگر قدس برای مذاکره دعوت می‌کنند.

کد مطلب 778627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها