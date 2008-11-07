پیشنهاد بازار مشترک کشورهای اسلامی در ایام حج

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید علی قاضی‌عسگر معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری در سخنرانی خود پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران گفت : اگر دولتهای اسلامی به فکر بودند و از این ظرفیت عظیم حج استفاده می‌کردند امروز می‌توانستیم مشکلات جهان اسلامی را به راحتی حل کنیم.



وی آمرزش گناهان، بشارت بهشت، عنایت نورانیت، آرامش قلب و تشخیص مسیر درست زندگی را از برکات فردی حج بر شمرد و عدم تکرار گناه را علامت قبولی حج خواند.

معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه دنیای اسلام به واسطه انجام فرایض در حج می‌تواند در ایجاد تحولات رفتاری و اخلاقی در همه جهان سر آمد باشد بر لزوم توجه حاجیان به اخلاق سفر تاکید کرد و گفت: وقتی حاجی می‌خواهد به سفر حج برود باید در اموالش بنگرد و آن را پاک کند و اگر مال حرام در اموالش هست به صاحبانشان مسترد کند و حق فقیران را بدهد تا اموالش پاک شود و الا حجش قبول نیست.



وی به برکات سیاسی و اقتصادی حج نیز اشاره کرد و گفت: جهان اسلام از نظر منابع و ثروت ممتازترین کشورهای جهان را داراست و با توجه به ظرفیت عظیم منابع نفتی جهان و جمعیت یک میلیارد و صد میلیونی مسلمانان باید گفت‌ خداوند این ظرفیت را ایجاد کرده است که مسلمانان سالی یکبار در ایام حج تجمع کنند و از این ظرفیت برای مقابل با دشمنان بهره بگیرند ولی متاسفانه شاهد از دست رفتن این ظرفیت بزرگ هستیم.



قاضی عسگر گفت : اگر کشورهای اسلامی یک بازار بین الملل و مشترک را در ایام حج درست می‌کردند تا کشورهای اسلامی بتواند با هم تعامل داشته باشند مشکلات دنیا اسلام، بویژه در زمینه اقتصاد حل می شد و با ایجاد تحولی بزرگ امروز جامعه اسلامی در برابر دنیای استکبار خوار و ذلیل نمی‌شد.



معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد که اگر مسلمانان از ظرفیت حج به درستی استفاده می‌کردند امروز شاهد این جنایتهای دشمنان در افغانستان، عراق، فلسطین و دیگر مناطق دنیای اسلام نبودیم.



قاضی عسگر همچنین با انتقاد از دعوت رژیم صهیونیستی به کنفرانس نیویورک توسط عربستان گفت :‌ متاسفانه برخی از سران کشورهای اسلامی تحت عنوان گفتگوی بین ادیان از برخی سران رژیم اشغالگر قدس برای مذاکره دعوت می‌کنند.