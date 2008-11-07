اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور در اوایل آذر / ثبت نام در بهمن ماه

دکتر هاشم دادش پور در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در حال حاضر که رئیس جمهور قانون افزایش ظرفیت را در کنکور سراسری به وزارت علوم ابلاغ کرده است ما موظفیم که 10 درصد افزیش ظرفیت را برای در دانشگاههای مادر و رشته های خاص طبق آنچه که مجلس اعلام کرده اعمال کنیم.

وی افزود: مکانیزم اجرایی این قانون در وزارت علوم بررسی و پیش بینی شده بود اما نیازمند ابلاغ از سوی رئیس جمهور بودیم.

دادش پور ادامه داد: هم اکنون این امر صورت گرفته است از این رو حداکثر ظرف دو تا سه هفته آینده تکمیل ظرفیت کنکور سراسری یا نتیجه این افزایش ظرفیت اعلام می شود.

وی اظهار داشت: اما به دلیل برخی جابجایی ها که با اعمال این قانون در دانشگاها ایجاد می شود، ثبت نام از پذیرفته شدگان دردانشگاههای ذکر شده از بهمن ماه صورت می گیرد و اجرای قانون مذکور در این ترم اتفاق می افتد.