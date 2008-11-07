مرتکب خطای پنالتی نشدم/ انتظار بیشتری از ملوان داشتیم

هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اطمینان دارم که خطای پنالتی نکردم. جلوتر از مهاجم ملوان صاحب توپ بودم و ابتکار عمل با من بود با این شرایط دلیلی نداشت که مرتکب خطای پنالتی شوم. من بدون اینکه بازیکن ملوان را ببینم برای زدن توپ پایم را بلند کردم که متاسفانه به او برخورد کرد. مهاجم ملوان نیز با زرنگی خود را به زمین انداخت و داور را وادار به اشتباه کرد.

وی در خصوص دیدار تیمش با ملوان بندرانزلی که در پایان با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید، گفت: همانطور که پیش بینی می کردیم، یک بازی سخت و فیزیکی را در انزلی پشت سرگذاشتیم. البته ما از تیم ملوان انتظاری بیش از این داشتیم و فکر می کردیم با انگیزه و میل تهاجمی بیشتر بازی می کند. اما این تیم برخلاف تصور ما فقط دفاع می کرد و دل به ضد حملات بسته بود. شاید اگر داور برای این تیم پنالتی نمی گرفت، شاگردان احمدزاده در طول مسابقه به مشکل بر می خوردند.

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه آبی پوشان در بازی مقابل ملوان چهره هجومی و برتری نسبت به میزبان خود داشته اند، افزود: بازی در انزلی شرایط خاص خود را دارد. زمین چمن ورزشگاه تختی، جو حاکم بر این ورزشگاه و .. کار را برای هر تیمی در انزلی دشوار می کند. با این وجود در بازی روز پنجشنبه تیم ما بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت با اینکه در دقایق پایانی به گل رسیدیم اما شایستگی رسیدن به پیروزی را داشتیم.

شکوری با ابراز نگرانی از اینکه تعطیلی مسابقات لیگ برتر روی روند مثبت تیم استقلال تاثیر منفی بگذارد، افزود: تیم ما در هفته‌های گذشته خیلی خوب کار کرده و فراز و نشیب کمی داشته است، با این شرایط احتمال دارد وقفه دو هفته‌ای در بازی‌های لیگ تیم استقلال را دچار مشکل کند و روند روبه رشد ما را متوقف سازد.

وی با اشاره به حضور ثابت خود در ترکیب تیم فوتبال استقلال طی هفته‌های اخیر گفت: در این مدت سعی کردم بدون کار اضافی فقط خواسته‌های مربیان را در زمین پیاده کنم. خوشبختانه از بعد دربی تا به امروز هم بازیکن ثابت تیم بوده‌ام. برای من مهم‌تر از حضور در ترکیب اصلی تیم، جلب رضایت مربیان و تداوم روند روبه رشدی است که در پیش گرفته‌ام.

مدافع تیم فوتبال استقلال از تمایل خود برای بازی در تیم ملی گفت و افزود: خیلی دوست دارم دوباره برای تیم ملی بازی کنم. حضور مستمر من در ترکیب استقلال طی هفت هفته اخیر و بازی‌های خوبم برای این تیم شاید بتواند نظر مثبت مربیان تیم ملی را جلب کند. با توجه به سابقه و تجربه من در تیم ملی و نیز سابقه بازی در کشورهای عربی شاید بتوانم در شرایط فعلی کمک حال تیم کشورم باشم.