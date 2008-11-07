آماده گفتگوهای واقعی و جدی با اوباما هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه تصریح کرد: ما آماده ایم تا بر اساس حفظ اهداف و حقوق ملت فلسطین با رئیس جمهوری جدید آمریکا گفتگوهای واقعی و جدی داشته باشیم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که باراک اوباما از اشتباهات دولت سابق آمریکا پند بگیرد و آنها را تکرار نکند و از جانبداری از اسرائیل پرهیز کند.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین همچنین از اوباما خواست تا برای یک بار هم که شده از حقوق فلسطین دفاع کند و به طور کامل محاصره نوارغزه را از بین ببرد.

هنیه همچنین گفت: موفقیت گفتگوهای ملی فلسطین مشروط به پایان بخشیدن به بازداشت های سیاسی در کرانه باختری از سوی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان است.