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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۳

اسماعیل هنیه :

آماده گفتگوهای واقعی و جدی با اوباما هستیم

آماده گفتگوهای واقعی و جدی با اوباما هستیم

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته اظهار داشت: حماس آماده انجام گفتگوهای واقعی و جدی با باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه تصریح کرد: ما آماده ایم تا بر اساس حفظ اهداف و حقوق ملت فلسطین با رئیس جمهوری جدید آمریکا گفتگوهای واقعی و جدی داشته باشیم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که باراک اوباما از اشتباهات دولت سابق آمریکا پند بگیرد و آنها را تکرار نکند و از جانبداری از اسرائیل پرهیز کند.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین همچنین از اوباما خواست تا برای یک بار هم که شده از حقوق فلسطین دفاع کند و به طور کامل محاصره نوارغزه را از بین ببرد.

هنیه همچنین گفت: موفقیت گفتگوهای ملی فلسطین مشروط به پایان بخشیدن به بازداشت های سیاسی در کرانه باختری از سوی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان است.

کد مطلب 778638

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