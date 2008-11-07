به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به ایام ولادت حضرت امام رضا بر لزوم شکرگذاری به خاطر قرارگفتن مرقد مطهر ایشان در ایران تاکید کرد.

وی سپس به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب و اظهار نگرانی ایشان از فضای تبلیغات سیاسی در کشور اشاره کرد و گفت: این سخنان مقام معظم رهبری حاکی از نگرانی سخت ایشان از وضعیت موجود است. مقام معظم رهبری تمام جریانها را تحت نظر دارند و به عنوان ولی امر به دنبال جلوگیری از خطرات هستند. به همین جهت فضای بی‌بند و باری در حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت را مسائلی دانستند که خداوند به آسانی از آن نمی‌گذرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به خدمات و فعالیتهای دولت ادامه داد: این دولت با تمام توان در حال کار کردن است و ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشد اما با این حالت به جان دولت افتادن و تخریب و تضعیف دولت چیزی است که خداوند به آسانی از آن نمی‌گذرد. وقتی فتنه می‌آید تر و خشک را می‌سوزاند و قطعا کسانی که سکوت می‌کنند هم در امان نخواهند بود.

امام جمعه موقت تهران شرط پیشرفت کشور را جلوگیری از وقوع فتنه های جدید و اختلاف توصیف کرد و گفت: این مملکت در صورتی می‌تواند پیشرفت کند و مردم در آسایش باشند که هر روز شاهد فتنه ای جدید نباشیم و بدبینی و اختلاف ایجاد نشود، درگیری و اختلاف به نفع چه کسی است؟ ما امروز شاهد این هستیم که دهها روزنامه به جان دولت افتاده‌اند و هر چه می‌خواهند می‌گویند و در عین حال می‌گویند آزادی نیست.



وی با بیان اینکه برخیها باورشان نشده است که مردم ما مسلمان و متدین هستند اظهار داشت: نه تنها آریکاییها و اروپاییها مردم ما را هنوز درست نشناخته اند ظاهرا عده‌ای هم در داخل هم هنوز باورشان نشده که مردم ما مسلمان و متدین هستند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش به دغدغه ها و نگرانی مراجع تقلید در حفظ احکام اسلامی اشاره و گفت: خطبا، صدا و سیما و رسانه های معتقد به اسلام و انقلاب باید وظیفه خود را انجام دهند. من اینکه کسانی که اهداف امام و اساس اسلام را مورد هجوم قرار می‌دهند باید حساب آخرت خودشان را بکنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری مجددا بر لزوم وجود فضای آرامش در کشور تاکید کرد و گفت: مثلا طی چند روز آینده دانشجویان از 40 کشور دنیا برای مسابقات بین المللی قرآن به ایران می‌آیند فکر کنید آنها در ایران اگر 4 تا از این روزنامه‌ها را ببیند چقدر ناراحت می‌شوند و با خود فکر می‌کنند چرا بیخود حسرت ایران اسلامی را می‌خوردند، مملکت ما مظلوم است، ما باید بایستیم و دین فرهنگ و سیاست ایران را به دنیا معرفی کنیم و به عده ای اجازه کارشکنی داده نشود و خداوند را به حق محمد و آل محمد (ص) قسم می‌دهیم تا هر کسب که به دین پیغمبر، نظام اسلامی و خون شهدا خیانت می‌کند را ریشه کن کند.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنانش به بحران مالی در جهان اشاره کرد و گفت: در برابر این بحران در حالی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس لطمه های سنگینی خورده اند و این بحران در حال نفوذ به سایر کشورها نیز هست، کمترین لطمه متوجه ایران شده است و باید از این فرصت استفاده کرد.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: اکنون مسائل اقتصادی آمریکا را کلافه کرده و روز به روز ارزش سهام آن کشور در حال سقوط است و گفته می‌شود که بیش از 50 درصد مردم آمریکا در تامین نیازهای روز مره خود مشکل دارند با توجه به این شرایط آمریکا در حال طی کردن سیر نزولی و ایران در حال طی کردن سیر صعودی است و همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مردم دنیا نیز با ما هستند و حتی مسئولان کشورهای مختلف نیز این پیام را به ما می‌رساند.

آیت الله جنتی سپس به انتخابات آمریکا اشاره کرد و گفت: یکی رفت و یکی آمد و درست است که می‌گویند قرار است تحولاتی اتفاق بیفتد اما معمولا حرف های انتخاباتی بعدها فراموش می‌شود و افرادی که سر کار می‌آیند در اصل با یکدیگر فرقی ندارند، سیاستهای اجتناب ناپذیر آمریکا ضدیت با اسلام است و هر کس بیاید همین است و سلطه گری و سرسپردگی اسرائیل در مسئولان آمریکایی وجود خواهد داشت.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مشکلات کنونی آمریکا روزی به انفجاری کلی تبدیل می‌شود تاکید کرد: باید از این فرصت استفاده کنیم و با حفظ آرامش با یکدیگر متحد شویم چرا که اگر مسلمانان با هم باشند هیچکس علیه آنان کاری از پیش نمی‌برد.

جنتی در خطبه اول نماز اول جمعه تهران نیز با اشاره به موضوع هجرت پیامبر از مکه به مدینه به روند سلطه اشراف قریش بر مسلمانان و تلاش آنان برای گسترش نفوذ اسلام اشاره کرد و ماجرای لیلة المبیت و فداکاری حضرت علی(ع) برای سالم ماندن جان پیامبر را تشریح کرد.