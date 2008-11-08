رزمایش بزرگ نیروی انتظامی 20 آبان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیروی انتظامی کشور به منظور ارتقاء آمادگی نیرو های خود در شرایط بحرانی اقدام به اجرای رزمایش بزرگ شهری در تهران خواهد کرد.

این رزمایش قرار است به صورت ضربتی از روز 20 آبان آغاز شود و تا روز 25 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

سازمان آتش نشانی، اورژانس و سازمانهای مربوطه در این رزمایش با مامورین نیروی انتظامی همکاری خواهند داشت و از تمام توان و تجهیزات خود برای برگزاری هرچه بهتر این رزمایش بهره خواهند برد.

هدف از اجرای این رزمایش بالا بردن تمرکز مدیریتی و افزایش توان اجرایی تمامی نیروهای انتظامی کشور در رده های مختلف به منظور کنترل امنیت و حفظ آرامش شهرها هنگام وقوع حوادث بحرانی نظیر سیل، زلزله ، طوفان و ... است و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سراسر تهران اقدام به اجرای این رزمایش می کند.

نیروی انتظامی برای برگزاری این رزمایش از تجهیزات موتوری و هلی برد و ماشینی خود به همراه نیروهای آموزش دیده استفاده خواهد کرد.