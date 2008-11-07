زبان و ادبیات حوزه همگام با جامعه متحول شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: تحول در حوزه‌ها امری ضروری است و مد نظر مقام معظم رهبری نیز است.



وی تصریح کرد: حوزه های علمیه دیگر امروز به سخنرانی های سنتی بسنده نمی‌کنند و زبان و ادبیات حوزه پا به پای جامعه متحول شده است.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به لزوم برنامه‌های عملی در کنار برنامه‌های تئوری برای طلاب گفت: هنوز گام اصلی در حوزه‌ها برداشته نشده است که امیدواریم این امر هر چه سریعتر صورت پذیرد.



مدیر سابق حوزه علمیه قم اظهارداشت: حوزه علمیه با آموزش کلاس داری و هنرهای مختلف به طلبه‌ها در طول سال و اعزام به دیگر مناطق، تحولاتی را در انتقال پیام انجام داده است.



وی در ادامه به برپایی نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع)‌ اشاره کرد و گفت: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی در انتقال مفاهیم و ارزش‌های اسلامی همچنین سنت اهل بیت(ع)‌ موثر است.



آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: مسئولان و مبلغان دین باید از هر فرصتی استفاده کرده و با برگزاری نمایشگاه یا محافلی مردم و به ویژه نسل جوان را با مسائل اعتقادی و دینی آشنا کنند.



وی افزود: امروزه دشمنان نسل جوانان ما را مورد آماج حملات خود قرار داده‌اند که باید نسبت به این مسئله آگاهی داشت و هوشیار بود.