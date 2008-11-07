افتتاح بخش مربوط به مردان در بیمارستان شفا یحیایان

سرور اعظم یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز در مراسم گردهمایی خیرین بیمارستان شفا یحیایان بخش مربوط به بیماریهای مردان که با کمک خیرین احداث شده است افتتاح شد.

به گفته وی برای تکمیل اتاقهای عمل این بیمارستان 250 میلیون تومان اعتبار نیاز است که قرار شد توسط خیرین این مبلغ تامین شود .

وی ادامه داد: همچنین در مراسم امروز از بخشهای مختلف بیمارستان به خصوص اتاقهای عمل بازدید شد.

عضو هیئت امنای بیمارستان شفا یحیان تاکید کرد: برای تکمیل آسانسور بیمارستان شفایحیایان نیز 80 میلیون تومان اعتبار نیاز بود که توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین شد.

وی گفت: در مراسم امروز دکتر ابطحی نماینده وزارت بهداشت ، دکتر سلیمی سرپرست هیئت امنای بیمارستان، دکتر داوود جعفری رئیس بیمارستان و جمعی از خیرین نیز حضور داشتند.