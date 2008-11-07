استفاده گرجستان از بمبهای خوشه ای در جنگ قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارشی اعلام کرده است که نیروهای نظامی گرجستان در درگیری های ماه اوت در اوستیای جنوبی از بمب های خوشه ای بیشتری نسبت به آنچه که تصور می شد، استفاده کرده اند.

این سازمان همچنین در گزارش خود که آن را به "کنوانسیون تسلیحات متعارف" در ژنو ارائه داده، اعلام می کند که به سبب بدعمل کردن این تسلیحات آسیب های بیشتری به غیر نظامیان وارد شده است.

با وجود رد این گزارش از سوی گرجستان، این گروه همچنین خبر می دهد که در آینده اقدامات تفلیس در جنگ اوت بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در خبری دیگر نیویورک تایمز در همین رابطه نوشته است که گزارش هایی جدیدی از سوی ناظران نظامی مستقل منتشر شده است که نقش گرجستان را به عنوان آغازگر جنگ مورد بررسی قرار می دهد و این در حالی است که این کشور همچنان تاکید دارد که اقدام 7 اوت آن در حمله تسخینوالی تدافعی بوده است.

در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: حمله نظامی بی تجربه گرجستان به منطقه تسخینوالی در اوت سبب آسیب رسیدن به غیر نظامیان، صلحبانان روسی و ناظران غیر مسلح شده است.