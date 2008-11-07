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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

نمایش 9 فیلم ایرانی در آمریکا/

مهرجویی در جشنواره فیلم‌های ایرانی بوستن تقدیر می‌شود

مهرجویی در جشنواره فیلم‌های ایرانی بوستن تقدیر می‌شود

جشنواره فیلم‌های ایرانی بوستن امروز جمعه 17 آبان با نمایش فیلم "آواز گنجشک‌ها" ساخته مجید مجیدی آغاز می‌شود و داریوش مهرجویی جمعه آینده جایزه دستاورد این جشنواره را می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موزه هنرهای زیبای بوستن در آمریکا ساعت 45/7 عصر امروز جمعه میزبان "آواز گنجشک‌ها" اولین فیلم ایرانی جشنواره فیلم‌های ایرانی بوستن خواهد بود. تازه‌ترین ساخته مجیدی نماینده ایران در اسکار هشتاد و یکم است و طبق برنامه بهار آینده در سینماهای آمریکای شمالی روی پرده می‌رود.

از دیگر فیلم‌های این جشنواره که تا پایان نوامبر ادامه خواهد داشت می‌توان "پوست موز" علی عطشانی را نام برد که 21 نوامبر به نمایش درمی‌آید. "سنتوری" مهرجویی هم روز 14 نوامبر روی پرده می‌رود و وی همان روز جایزه ایلکس دستاورد یک عمر فعالیت سینمایی جشنواره فیلم‌های ایرانی بوستن را دریافت می‌کند.

"تنها دو بار زندگی می‌کنیم" بهنام بهزادی (15 نوامبر)، "ترانه تنهایی تهران" سامان سالور (23 نوامبر)، "ریسمان باز" مهرشاد کارخانی (29 نوامبر)، "سه زن" منیژه حکمت (15 نوامبر)، "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی و "بودا از شرم فروریخت" سمیرا مخملباف دیگر فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره بوستن 2008 هستند.

کد مطلب 778653

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