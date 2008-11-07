رژیم صهیونیستی خواستار تداوم سیاست تهدید آمریکا علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود باراک در پایان دیدار با "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت: آنچه را که در مورد آن فکر می کنیم، گفته ایم. ما هیچ گزینه ای را بعید نمی دانیم و به دیگران نیز توصیه می کنیم که از هیچ گزینه ای چشم پوشی نکنند.

وی در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از زرادخانه هسته ای خطرناک رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما قانع شده ایم که ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و فریب دادن جهان از طریق مذاکره ادامه می دهد.

"زیپی لیونی" نخست وزیر آتی رژیم اسرائیل نیز روز گذشته در اظهاراتی مشابه اعلام کرده بود: گفتگوهای آمریکا با ایران در رابطه با موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران مسئله ساز خواهد بود.

لازم به ذکر است "باراک اوباما" رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مناظره های انتخاباتی اش، موافقت خود را با گفتگوهای بدون پیش شرط با ایران اعلام کرده بود.