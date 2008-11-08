مصرف زیاد تن ماهی در سیستم عصبی اختلال ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فاکس نیوز، ماهی تن از جمله ماهیهایی است که علاوه بر مواد مفید مانند فسفر و ید از میزان جیوه قابل توجهی نیز برخوردار است و چنانچه به مقدار زیاد مصرف شود احتمال بروز برخی بیماریها از جمله بیماریهای عصبی را افزایش می دهد.

به دلیل اینکه جیوه از عناصر سنگین به شمار می رود استفاده زیاد آن برای بدن در حکم مواد سمی را دارد و مانع از عمل برخی فعالیتهای طبیعی بدن می شود. اختلالات حسی و عضلانی و متابولیسم از جمله مشکلات ناشی از مصرف جیوه است و به طور کلی برای افرادی که دارای مشکلاتی در سیستم عصبی و مغزی هستند مناسب نیست.

به همین دلیل مصرف زیاد تن ماهی برای مبتلایان به بیماریهای مغزی و عصبی و همچنین کودکان و مادران باردار توصیه نمی شود زیرا سیستم مرکزی و عصبی جنین را که به سرعت در حال رشد است تحت تاثیر قرار می دهد.

بهتر است برای استفاده مناسب از مواد غذایی در هفته دو تا سه بار از انواع ماهی استفاده نشود و همچنین فقط از یک نوع ماهی نیز در برنامه غذایی استفاده نشود. ماهی های رودخانه ای و دریایی به طور طبیعی بسیار مفیدتر از ماهیهای کنسرو شده با مواد نگهدارنده هستند.