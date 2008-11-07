خسرو و شیرین بازآفرینی می شود

مریم صباغ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حال بازنویسی مثنوی "خسرو و شیرین" سروده "نظامی گنجوی" است درباره ضرورت بازآفرینی برخی از آثار کهن گفت: این آثار از جنبه های مختلف ادبی برخودارهستند، اما متاسفانه بسیاری از جوانان ما با آنها مانوس نیستند. من قصد دارم تا با بازآفرینی این آثار زمینه ارتباط جوانان با آنها را فراهم کنم.

صباغزاده با اشاره به تفاوت بازآفرینی و بازنویسی گفت: در بازنویسی متن مادر تبدیل به متنی امروزی می شود و واژه ها برای مخاطب امروز مأنوس تر می شوند. اما با این همه معتقدم که بازنویسی آثار کلاسیک درست نیست و یک نویسنده نباید خود را اسیر بازنویسی کند.

این نویسنده عرصه دفاع مقدس افزود: اما در بازآفرینی، نویسنده ساختار داستان را به هم می ریزد و با تغییر خط داستان و یا پرداختن به شخصیتهای فرعی و روایت آنها اثر جدیدی خلق می کند که با داستان اصلی تفاوت دارد.

وی درباره دیگر آثار در دست انتشارش گفت: هنوز با ناشری برای انتشار "سفرنامه لبنان" قرارداد نبسته ام. البته از سوی 2 ناشر پیشنهاد دارم که در حال بررسی این پیشنهادها هستم.

صباغزاده که سالهاست به عنوان بازرس در انجمن قلم فعالیت می کند درباره فعالیتهای این انجمن گفت: یکی از مهمترین برنامه های انجمن قلم، مشارکت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتشار 100 عنوان کتاب، از 100 شاعر و نویسنده است که تا کنون تعدادی از این کتابها منتشرشده و تعدادی هم در حال تالیف است.

وی یادآور شد: مجموعه داستانی از من نیز با عنوان "نامه های باد" در 400 صفحه در مجموعه 100 اثر از 100نویسنده و شاعر در دست انتشار است.