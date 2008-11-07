در پایان نیمه اول؛ پیروزی داماش، پیکان، ذوب آهن، مس و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نیمه نخست دیدارهای باقیمانده از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* سایپا کرج یک - استقلال اهواز صفر
گل: عیسی ترائوره (10)
* پاس همدان صفر - مقاومت سپاسی شیراز صفر
* پیام مشهد صفر - ذوب آهن اصفهان 2
گلها: مجید باجلان (10) و محمد منصوری (1+45)
* سپاهان اصفهان صفر - داماش گیلان یک
گل: آدریانو آلوز (41 - پنالتی)
* برق شیراز یک - ابومسلم مشهد یک
گلها: فرید عابدی (3) برای برق شیراز و عرفان اولروم (5) برای ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان صفر - پیکان قزوین یک
گل: میثم رضاپور (15)
* مس کرمان 2 - راه آهن یک
گلها: فرزاد آشوبی (20 - پنالتی) و فراز فاطمی (32) برای مس کرمان و داود حقی (22 - پنالتی) برای راه آهن
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