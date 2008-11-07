کرامت و عزت تنها از راه تقرب به دین میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج اظهار داشت: بسیاری از اموری که این روزها به عنوان مسائل انسانی مطرح شده، هزار و 400 سال قبل از سوی دین اسلام مطرح شده، زیرا طرح مسائل انسانی، ویژگی ذاتی این دین است.

وی افزود: باید به یاد داشته باشیم دین اسلام یک گنجینه بسیار گرانبها است و به بسیاری از تفکرات انسانی و مثبت گرایانه در جهان جهت داده است.

کازرونی با اشاره به پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: این روزها بسیاری از رسانه های جهان، پیروزی اوباما را به عنوان یک سیاه پوست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در افزایش اعتماد به نفس در میان سیاه پوستان، بسیار موثر می دانند و مطرح شدن بحث رفع کامل تبعیض نژادی در روزگار کنونی را یک دستاورد مهم تلقی می کنند، اما به این امر اشاره نمی کنند که برابر بودن همه نژادهای انسانی از جمله مسائلی است که هزار و 400 سال قبل در دین اسلام مطرح و بر آن بسیار تاکید شده است.

امام جمعه کرج در خصوص مارتین لوتر کینگ به عنوان یکی از مهمترین مخالفان تبعیض نژادی بیان داشت: مارتین لوتر کینگ، عقاید ضد تبعیض نژادی خود را مدیون مهاتما گاندی می داند، در حالی که گاندی نیز حسین بن علی (ع) را الگوی خود و نجات هند را مدیون تاثیر گرفتن از تعالیم این امام می داند.

کازرونی ادامه داد: با این اوصاف انتظار می رود همه رسانه های جهان به مسئله تاثیر انتخاب اوباما در افزایش اعتماد به نفس در میان سیاه پوستان عمیق تر بنگرند و به یاد داشته باشند ریشه اصلی و حقیقی طرح مسئله برابری نژادی در تعالیم والای دینی قرار دارد و نه در دستاوردهای جدید بشری.

وی یادآور شد: رئیس جمهور جدید آمریکا باید از گذشته عبرت بگیرد و رفتار جنگ طلبانه و خودخواهانه بوش را ادامه ندهد.