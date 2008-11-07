تغییر در سیاستهای کلی آمریکا توهم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر گرگان اظهار داشت: با شرایطی که بوش برای آمریکا ایجاد کرده، شعارهای انتخاباتی اوباما در پیروزی اش موثر بوده است.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد این است که سیاستهای کلی آمریکا در دنیا جواب نداده است و آنها ادعای سروری بر دنیا را دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور، حادثه ای بزرگ در آمریکا رخ داده و برای اولین بار در تاریخ این کشور یک سیاه پوست وارد کاخ سفید شده است.

آیت الله نورمفیدی به حوادث مختلف درعراق اشاره و عنوان کرد: آمریکاییها با ماندن درعراق به دنبال پایگاهی در منطقه هستند در حالیکه قشرهای مختلف مردم، احزاب و مراجع با این اقدام آنها مخالفند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان داشت: کشورهای اسلامی نظیر ایران برای رفع مسائل عراق باید همکاری کنند، زیرا مسائل عراق برای کشورهای اسلامی مهم است.

وی با تبریک میلاد باسعادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت یادآور شد: زیارت این امام همام اهمیت زیادی دارد و زیارتی که همراه با معرفت باشد موجب تغییر و تحول در انسان می شود.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به فلسفه حج متذکر شد: مهمترین جلوه حج نشان دادن بندگی خدا بوده و اصلی ترین هدف آن روشن شدن نور ایمان در دلهای بندگان است.