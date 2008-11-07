ترویج فرهنگ رضوی در کشور وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام لطفی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه که در مسجد جامع شهر ایلام برگزار شد، اظهار داشت: وجود امام رضا (ع) در کشور از معنویات بزرگ است و باید برای ترویج فرهنگ رضوی در کشور باید تلاش کرد و این امر نیاز به وظیفه همگانی دارد.

وی افزود: روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا هیج تاثیری بر روابط ایران و آمریکا نخواهد داشت مگر آنکه سردمداران این کشور مسیر و سیاستهای خود را تغییر دهند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه آمریکا دیگر باید دست از صهیونیستها بردارد، خاطرنشان کرد: این تنها راه نجات آمریکا در جهان است.

این مسئول یادآور شد: باید منتظر سیاستهای رئیس جمهور جدید آمریکا در ارتباط با اسلام و خاورمیانه بود.