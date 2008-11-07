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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

نخستین جشنواره "روشهای نوین تدریس معارف دین" برگزار می‌شود

نخستین جشنواره "روشهای نوین تدریس معارف دین؛ قرآن، اعتقادات، احکام و اخلاق" با هدف شناسایی و تشویق مربیان کارآمد و تقدیر از نوآوری و خلاقیت آنها در عرصه تدریس معارف اسلامی، آذر ماه امسال برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، شناسایی شیوه ها و روشهای نوین تدریس معارف دین، ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین معلمان و تبادل مهارتها و تجارب مفید تدریس از جمله اهداف این جشنواره اعلام شده است .

شناسایی و توسعه رسانه های آموزشی موثر در تربیت دینی و کار آمد نمودن آموزشهای غیررسمی دینی و همگام نمودن با روشهای نوین تدریس نیز دیگر اهدافی هستند که این جشنواره دنبال می کند .

قرآن با محوریت روخوانی، اعتقادات با محوریت توحید و خداشناسی، احکام با محوریت نماز و اخلاق با محوریت آداب معاشرت نیز موضوعات پیش بینی شده برای جشنواره هستند .

کد مطلب 778677

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