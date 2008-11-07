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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

هفته چهاردهم لیگ برتر/

هفته تساوی‌ها / پیروزی ذوب آهن، سایپا و مس کرمان

هفته تساوی‌ها / پیروزی ذوب آهن، سایپا و مس کرمان

هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی عصر امروز به پایان رسید که از 9 دیدار برگزار شده در این هفته، شش بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج دیدارهای باقی مانده از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سایپا کرج 3 - استقلال اهواز صفر2
گل: عیسی ترائوره (10 و 69) و کیانوش رحمتی (57) و برای سایپا و محسن رسولی (49) و محمد ناصر شکرون (58) برای استقلال اهواز  

* پاس همدان یک - مقاومت سپاسی شیراز یک
گل‌ها: منصور احمدزاده (65) برای پاس همدان و امین متوسل‌زاده (72) برای مقاومت سپاسی شیراز

* پیام مشهد یک - ذوب آهن اصفهان 3
گل‌ها: مهدی هاشمی نسب (82 - پنالتی) برای پیام و مجید باجلان (10)، محمد منصوری (1+45) و ایگور کاسترو (47) برای ذوب آهن

* سپاهان اصفهان یک - داماش گیلان یک
گل: عماد محمدرضا (85- پنالتی) برای سپاهان و آدریانو آلوز (41 - پنالتی) برای داماش گیلان

* برق شیراز 2 - ابومسلم مشهد 2
گل‌ها: فرید عابدی (3) و مسعود نظرزاده (61) برای برق شیراز و عرفان اولروم (5) و رضا ناصحی (79) برای ابومسلم مشهد

* فولاد خوزستان 2 - پیکان قزوین 2
گل‌ها: علی بداوی (48) و احمد آل نعمه (86) برای فولاد خوزستان و میثم رضاپور (15) و سعید میربزرگی (69) برای پیکان قزوین

* مس کرمان 2 - راه آهن یک
گل‌ها: فرزاد آشوبی (20 - پنالتی) و فراز فاطمی (32) برای مس کرمان و داود حقی (22 - پنالتی) برای راه آهن

کد مطلب 778681

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