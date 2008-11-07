به گزارش خبرنگار مهر، نتایج دیدارهای باقی مانده از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سایپا کرج 3 - استقلال اهواز صفر2

گل: عیسی ترائوره (10 و 69) و کیانوش رحمتی (57) و برای سایپا و محسن رسولی (49) و محمد ناصر شکرون (58) برای استقلال اهواز

* پاس همدان یک - مقاومت سپاسی شیراز یک

گل‌ها: منصور احمدزاده (65) برای پاس همدان و امین متوسل‌زاده (72) برای مقاومت سپاسی شیراز

* پیام مشهد یک - ذوب آهن اصفهان 3

گل‌ها: مهدی هاشمی نسب (82 - پنالتی) برای پیام و مجید باجلان (10)، محمد منصوری (1+45) و ایگور کاسترو (47) برای ذوب آهن

* سپاهان اصفهان یک - داماش گیلان یک

گل: عماد محمدرضا (85- پنالتی) برای سپاهان و آدریانو آلوز (41 - پنالتی) برای داماش گیلان

* برق شیراز 2 - ابومسلم مشهد 2

گل‌ها: فرید عابدی (3) و مسعود نظرزاده (61) برای برق شیراز و عرفان اولروم (5) و رضا ناصحی (79) برای ابومسلم مشهد

* فولاد خوزستان 2 - پیکان قزوین 2

گل‌ها: علی بداوی (48) و احمد آل نعمه (86) برای فولاد خوزستان و میثم رضاپور (15) و سعید میربزرگی (69) برای پیکان قزوین

* مس کرمان 2 - راه آهن یک

گل‌ها: فرزاد آشوبی (20 - پنالتی) و فراز فاطمی (32) برای مس کرمان و داود حقی (22 - پنالتی) برای راه آهن