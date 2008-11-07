سومین کنگره بین المللی بیدل دهلوی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محور 93 مقاله ای که در این کنگره ارائه شد، شعر و شخصیت بیدل بود. همچنین 35 مقاله نیز به حضور 700 صد ساله زبان فارسی در شبه قاره هند پرداخته بود. در این کنگره درباره شعر فارسی سبک هندی نیز سخنرانیهایی ارائه شد.

پژوهشگرانی از هندوستان، پاکستان، ازبکستان، افانستان، فرانسه، ترکیه، تاجیکستان، آلمان، تونس، آمریکا، هلند، ایتالیا، سوئد، روسیه و ایران مقالاتشان را در این کنگره دو روزه ارائه کردند.

ارائه بازنویسی شده عین نسخه دیوان بیدل دهلوی به خط استاد امیرخانی، ارائه مجموعه مقالات سومین دوره کنگره، برگزاری برنامه های موسیقی مرتبط با شعر بیدل، برگزاری نمایشگاهی از آثار مکتوب و غیر مکتوب و عرضه لوح فشرده ای از موسیقی ویژه بیدل و ... از جمله برنامه های دو روز برپایی کنگره بود.

این کنگره به همت کانون ادبیات ایران و شبکه رادیویی فرهنگ روزهای 15 و 16 آبان (چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری) در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد.