خاطرات سردار حسن رستگار پناه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف‌زاده در "شبهای کمین" به شرح خاطرات رستگار پناه درباره اوضاع کردستان، قبل از شروع جنگ تحمیلی پرداخته و سپس شرایط زمان جنگ ارتش متجاوز صدام علیه ایران را در کردستان از زبان این سردار بررسی کرده است.

حسن رستگارپناه در سال 1334 در اصفهان متولد شد و با اوجگیری مبارزات و انقلاب در تظاهرات دانش آموزی و دانشجویی در اصفهان نقش عمده‌ای داشت. وی در سال 1359 و با شدت گرفتن نا آرامیها در کردستان به آنجا عزیمت کرد و نماینده سپاه پاسداران در قرارگاه مشترک ارتش و سپاه شد. وی در سال 1385 به فرماندهی " قرار گاه حمزه سیدالشهدا" منصوب شد.

کتاب "شبهای کمین" در قطع رقعی و 173 صفحه و با شمارگان 5000 نسخه به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منتشر شده است.