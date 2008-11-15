بی توجهی به کیفیت؛ تقویت عرضه و فروش کالاهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در دنیای رقابت، کیفیت حرف اول را می زند و خود زائیده ‌آن است، کیفیت حاصل شانس و اقبال نیست بلکه به مدیریت عالمانه نیاز است تا محصولی کیفی تولید شود، زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده ارتباط معنی داری بین مدیریت بهینه و بهبود کیفیت وجود دارد.

در حال حاضر در بعد مدیریت کیفیت، سخنان خوبی شنیده می شود که به آنها عمل نمی‌ شود و از سویی فضای کنونی کسب‌ ‌و ‌کار زمینه ‌ساز توسعه کیفیت نیست زیرا قانون حمایت ازمصرف‌ کننده، تولید کنندگان را موظف به حمایت از مصرف ‌کننده نمی‌ کند.

هم ‌اکنون تولیدات داخلی کشور مزیت نسبی برای رقابت ندارند به همین دلیل دولت مجبور به پرداخت یارانه می ‌شود در حالیکه یارانه‌ ها باید در زمینه ارتقاء کیفیت بکارگیری شوند.

جمعی از کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادی در این باره معتقدند، با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق سازند که از اصول حیاتی کیفیت در جامعه است.

کیفیت در ایران بیشتر به عنوان واژه تبلیغاتی مورد توجه است

متاسفانه در بسیاری مواقع کیفیت تنها به عنوان واژه تبلیغاتی مورد توجه قرار می گیرد بدون آنکه به محتوا و کارکرد واقعی آن توجه شود.

به طوریکه در شرایط کنونی عدم توجه به کیفیت در تولید و عرضه محصولات گوناگون در کشور به وضوح دیده می شود، تولید کنندگان داخلی بیش ازهر چیز منفعت و سود خود را در تولید مد نظر قرار می دهند و به راحتی حق مشتری و مصرف کننده را زیر پا می گذارند.

نادیده انگاشتن کیفیت قابل تعمیم به اکثر تولیدات کشور است که این امر موجب باز شدن میدان برای حضور رقبای خارجی به بازار داخلی است.

عدم توجه به کیفیت محصولات داخلی باعث شده که مردم به سوی استفاده از تولیدات خارجی گرایش پیدا کنند زیرا تجربه به آنها نشان داده است که کیفیت امری تضمین شده در محصولات خارجی است و بهای هر چند گزاف پرداخت شده برای کالاهای خارجی ارزش هزینه کردن را دارد.

با بازشدن میدان برای حضور محصولات مشابه خارجی و استقبال خریداران داخلی بسیاری از کارخانجات تولیدی که تولیدات مطلوبی نیز عرضه می کنند با شکست مواجه شده و بیکاری بیش از پیش گریبان جامعه را خواهد گرفت.

تولید کنندگان توجه به کیفیت را فدای شگردهای فرعی جذب مشتری می کنند

در تمام دنیا عرضه کنندگان محصولات و تولید کنندگان برای کسب رضایت مشتری به بالا بردن کیفیت محصولات خود تکیه می کنند و کیفیت را به عنوان اهرمی برای مقابله در رقابت سایر تولید کنندگان به کار می برند اما این رسم در کشور ما منسوخ شده و حفظ کیفیت رمز بقاء و ماندگاری در بازار نیست.

برخی تولید کنندگان توجه به کیفیت را فدای شگردهای فرعی جذب مشتری می کنند و محصولات بی کیفیت خود را در قالب بسته بندی شکیل و جذاب به بازارعرضه می کنند و با بسته های زیبا مشتری را به سوی تولیدات خود می کشانند.

از آنجایی که بسیاری از مصرف کنندگان به ظاهر کالا اهمیت فراوانی می دهند، محصولات بی کیفیت برای مدتهای طولانی و تنها با تغییر بسته بندی در سبد مصرفی خانوار جا خوش می کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان در این خصوص می گوید: کیفیت کالا از مسائل مهمی است که همواره مورد توجه استاندارد بوده زیرا کیفیت و استاندارد با هم تلفیق شده و دو مسئله تفکیک ‌ناپذیرند.

محمدعلی یوسفی تحقق سند چشم اندازکشور را در مسیرتوسعه همه جانبه مستلزم توجه به رویکرد استاندارد سازی و مدیریت کیفیت عنوان کرد و ادامه داد: دستیابی به رقابت پذیری پایدار از جمله مفاهیم بهبود کیفیت استاندارد است.

استراتژی کلان مدیریت کیفیت باید بر اساس آخرین فن آوریها تدوین شود

وی با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه خواستار توجه ویژه به رویکرد نوین استاندارد سازی و مدیریت کیفیت در کشور شد و اظهار داشت: استراتژی کلان مدیریت کیفیت باید بر اساس آخرین فن آوریها تدوین شود.

یوسفی همچنین سه عامل قیمت، کیفیت و سرعت دسترسی مشتریان به کالا را در افزایش سهم صادرات مؤثر دانست و افزود: تا زمانیکه قیمت کالاهای ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا نکند نمی توان با آنان رقابت جدی اقتصادی داشت.

این مسئول تأکید کرد: کاهش قیمت تمام شده کالا از طریق افزایش بهره وری، اجرای مدیریت علمی در بنگاههای اقتصادی، نوآوری و استاندارد سازی حاصل می شود و می تواند سرعت ما را در رسیدن به توسعه صادرات افزایش دهد.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان هم در خصوص ارتقای کیفیت محصول در بخش صنعت گفت: در رقابت‌ پذیر کردن بخش صنعت سه موضوع اصلی کاهش هزینه تولید، نفوذ نوآوری و ارتقای کیفیت محصول موثراست.

محمد حسین اصغریان با تاکید بر لزوم رقابت پذیری تولیدات صنعتی اظهار داشت: کیفیت پایین، اتلاف منابع و عدم رضایت مصرف‌ کننده در نظام جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است.

قیمت و کیفیت از مهمترین مزیتهای رقابتی در صنایع است

وی با اشاره به اینکه امروزه قیمت و کیفیت از مهمترین مزیتهای رقابتی درصنایع است افزود: این دو مزیت رقابتی در سالهای اخیر به ویژه در صنایع پیشرو و کشورهای صنعتی بسیار مورد بحث بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم هم با بیان اینکه صادرات کالای با کیفیت توجه بازار بین‌المللی را به سمت ایران جلب می‌کند، گفت: صادرکنندگان کالا در کنار صدور کالای تولیدی، فرهنگ کشور را نیز به سایر کشورها صادر می‌کنند، لذا تولیدکنندگان باید مراقب باشند تا با تولید کالای با کیفیت توجه بازار بین‌المللی را به سمت تولید کشور جلب کنند.

سید کاظم دلخوش با بیان اینکه در بازار بین الملل، استاندارد کالا برای مصرف‌ کنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: متاسفانه برخی تولید کنندگان داخلی، فقط به تولید کالای با کیفیت برای صادرات توجه می‌کنند و به تولید کالای با کیفیت در داخل توجه چندانی ندارند به طوری که به نظر می‌رسد مصرف‌ کننده خارجی را به مصرف‌ کننده داخلی ترجیح می‌دهند.

وی افزود: موضوع استاندارد کیفیت و صادرات یکی از موضوعات مهم روز کشور است که باید به آن پرداخته شود.

کیفیت و استاندارد اساسی ترین شرط حضور در بازارهای جهانی است

نماینده صومعه سرا یکی از مشکلات کشور را نبود یک نظام ملی کیفیت دانست و ادامه داد: باید بسترهای لازم برای الحاق ایران به WTO فرآهم آید زیرا اساسی ترین شرط حضور در بازارهای جهانی کسب کیفیت و استاندارد است.

به هرحال کیفیت اهرمی برای عرضه بیشتر کالاهای داخلی در بازارهای برون مرزی و در صدور فرهنگ غنی ایران اسلامی به دنیا و بی رنگ کردن هیاهوهای کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نقش بسزایی دراد و همگان با قوت در این عرصه وارد شوند.