واشنگتن همچنان کاراکاس را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "جیسس گونزالس" فرمانده عملیاتهای ستاد مشترک ارتش ونزوئلا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، گفت:"منافع آمریکا همیشه یک چیز بوده است. اوباما می تواند برخی از تغییرات را در سیاست خارجی بدهد، اما اصل و جوهره اهداف و برنامه های آمریکا به همان رویه سابق خواهد بود تا این کشور را قادر سازد بر دنیا مسلط شود".

گونزالس افزود: "کاراکس در 5 سال آینده برای دفاع از ذخایر نفتی خود از حمله دشمنی مانند واشنگتن به خرید تسلیحات خود از روسیه و چین ادامه خواهد داد".

این ژنرال ونزوئلایی اضافه کرد: "دشمنان ونزوئلا تمامی این کسانی هستند که می خواهند در این کشور جا خشک کنند. من شک ندارم که آمریکا می خواهد به این کشور بازگشته و به دنبال نفت باشد و ما باید آماده باشیم؛ یعنی اگر شما به دنبال صلح هستید باید برای جنگ آمادگی داشته باشید".

وی همچنین با اشاره به مانور دریایی کشورش با روسیه در دریای کارائیب که قرار است از 10 تا 134 نوامبر برگزار شود، گفت: کاراکاس بر آن است تا به مسکو نزدیک شود و نیازهای دفاعی خود را از آن کشور تهیه کند.