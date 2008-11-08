خداحافظی خالق "پارک ژوراسیک" با ادبیات و سینما

به گزارش خبرنگار مهر، آثار کرایتن که همواره مورد توجه دانشجویان و علاقمندان به ادبیات بوده، به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده‌ و فروش بیش از 150 میلیون نسخه از آثار او نشان از اقبال عمومی به وی دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس کرایتن را نویسنده‌ای توصیف کرد که همواره روشن‌کننده مسائل علمی بوده و در عین حال بسیاری از تئوری‌های علمی را به دلیل نادرستی‌شان به چالش کشیده است.

این نویسنده که علاوه بر "پارک ژوراسیک"، آثاری همچون "برآمدن خورشید" و "افشاگری" را نیز در کارنامه ادبی دارد، چند تجربه سینمایی - تلویزیونی نیز دارد. او فیلم‌هایی همچون "اولین سرقت بزرگ قطار"، "بیننده" و "کما" را نوشت و کارگردانی کرد و سال 1994 نیز مجموعه تلویزیونی موفق "ER" را ساخت.

آثار کرایتن همچنین مورد اقتباس فیلمسازان بزرگ جهان از جمله استیون اسپیلبرگ، فیلیپ کافمن و فرانک مارشال قرار گرفته است.

اسپیلبرگ، کارگردان فیلم "پارک ژوراسیک" و دوست 40 ساله کرایتن، درباره او گفت: او یکی از بزرگترین نویسندگانی است که مسائل علمی را به دنیای داستانی آورد، آن چنان که بعد از خواندن رمان‌اش دوباره حس کردیم که دایناسورها بعد از سال‌ها روی زمین راه می‌روند.

وی افزود: مایکل روحی بزرگ داشت و نیمه درخشان‌اش، در رمان‌های او متجلی شده است. کمتر کسی را می‌توان با خصوصیت او پیدا کرد.

جان ولز، تهیه‌کننده سریال "ER" نیز کرایتن را نویسنده‌ای شگفت‌انگیز، باهوش، شوخ‌طبع، دانشمند و مهربان خواند. کرایتن متولد 23 اکتبر 1942، اولین رمان خود را زمانی نوشت که در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد در حال تحصیل بود. او سال 1969 فارغ‌التحصیل شد و همان سال پرفروشترین رمان خود "نژاد آندرومدا" را منتشر کرد.