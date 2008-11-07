روسای آمریکا سخنگوی یک تریبون هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد سعیدی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم در شبستان حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که روسای آمریکا تنها تریبون هستند و تمام برنامه‌های آنها از پشت پرده توسط صهیونیست‌ ها طراحی می‌شود.

وی اظهارداشت: طبق آمار 80 درصد صهیونیست ‌ها به اوباما رای دادند و از وی طرفداری می‌کنند.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه ما نسبت به این شخص اظهارنظر نمی‌کنیم، عنوان کرد: اگر اوباما سیاست خارجی خودش را نسبت به اسلام و ایران تغییر دهد، رفتار ما نیز تغییر می کند.

وی افزود: اما اگر رفتارش مانند دیگر روسای آمریکا باشد، برای ملت ایران بوش یا اوباما فرق نمی‌کند، شعار آنها "مرگ بر آمریکا" خواهد بود.

وی یادآور شد: مردم و مسئولان باید مراقب باشند تا بهانه ‌ای دست دشمنان ندهند و طبق فرمایشان رهبری گام بردارند.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه عده‌ای امروزه در تلاش هستند تا فضای کشور را به آشوب بکشانند، ادامه داد: مردم انقلابی و متدین نباید اجازه چنین کاری را بدهند و باید در برابر آنها ایستادگی کنند.

وی اظهار داشت: مردم و نهادهای قانونی باید در اظهارنظر‌ها اعتدال را مد نظر داشته باشند و با اعتدال و حفظ عدالت پاسخگوی این افراد باشند.

حجت الاسلام سعیدی خطاب به کسانی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند، افزود: باید رفتار این گروه عوض شود تا بهانه به دست دشمنان نیفتد.

امام جمعه قم در پایان از عنایت رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای خط انتقال آب به قم همچنین تلاشهای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان تقدیر و تشکر کرد.



