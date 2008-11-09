جواد شمقدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه جایگاه امام رضا(ع) و معارف رضوی در سینمای ایران جایگاه مناسب و شایسته ای نیست، افزود: در سینمای ما نشانی از ارتباط معنوی و عمیق مردم با امام رضا(ع) وجود ندارد و به دلیل همین عدم ارتباط سینما با معارف است که جایگاه این عرصه هنری در نزد مردم تنزل یافته و تنها 10 درصد مردم ایران مخاطبان سینما هستند.

کارگردان "توفان شن" سینما را تاثیرگذارترین زبان برای بیان مفاهیم دینی و به ویژه معارف رضوی ارزیابی کرد و گفت: سینما شیوه بیان بسیار مناسبی برای ارائه معارف و حقایق دینی در قالب هنر دارد و می تواند معارف رضوی را به بهترین وجه ممکن منتقل نماید.

شمقدری جایگاه تکنیک و فیلمنامه را در سینمای دینی بسیار مهم دانست و گفت: تکنیک و قابلیت های فنی و هنری، وجود فیلمنامه ای قوی با ساختاری مناسب و محتوایی عالی از عناصر مهم برای خلق اثری ماندگار و تاثیرگذار در حوزه سینمای دینی است.

وی با بیان اینکه سینمای دینی کشورمان قابلیت جهانی شدن را داراست افزود: فرهنگ و پیشینه قوی و غنی فرهنگی و اعتقادی مردم ایران با وجود معارف ناب و اندیشه های متعالی و نگاه زلال انسانی، ویژگی منحصر به فردی را برای مردم کشور ما رقم زده و ظرفیت بالایی را برای خلق آثار ماندگار با مخاطبان جهانی فراهم کرده است.

شمقدری وجود روحیه مبارزه طلبی و حقیقت جویی و آمادگی برای فداکاری که در دوره 30 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اوج رسیده را فرصتی استثنایی برای سینمای ایران ارزیابی کرد و گفت: فیلمسازان ما باید از این سرچشمه غنی سیراب شده و با دغدغه و ظرافت های هنری در راه بیان این حقایق تلاش کنند.

کارگردان "آفتاب و زمین" تصریح کرد: تصاویر و صحنه های جذاب و زیبا و معماری و فضاهای حرم رضوی و زیبایی های معنوی و حالات مومنین در ابراز ارادت به ساحت مقدس امام رضا(ع) می تواند با زبان هنر و تصویر ارائه شود.

وی با بیان اینکه اقدام به خلق تصاویر و قاب های چشم نواز از اماکن مقدسه نظیر حرم امام رضا(ع) در سینما کمتر به چشم می خورد، بر فراهم شدن زمینه های لازم برای انجام فعالیت های درخشان تر در این عرصه تاکید کرد.



