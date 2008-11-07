تحریم انتخابات شهرداری بیت المقدس از سوی فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فلسطینی های ساکن بیت المقدس اعلام کرده اند که بار دیگر انتخابات شهرداری این شهر را که هفته آینده برگزار خواهد شد، تحریم خواهند کرد.

"فوزیه الکرد" یکی از ساکنان فلسطینی این شهر می گوید: من در گذشته رای داده ام، اما هیچ چیزی عایدم نشده و اعتقادی هم به دموکراسی اسرائیلی ندارم.

گفتنی است که با وجود فرایند یهودی سازی قدس همچنان 260 هزار عرب فلسطینی که بسیاری از آنها مسلمان هستند در بخش شرقی بیت المقدس زندگی می کنند.

فلسطینیها این شهر را پایتخت کشور خود می دانند و این در حالی است که شهرک سازی در بخش های مسلمان و عرب نشین آن برای تغییر در بافت جمعیتی این شهر از سوی رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد.

"حاتم عبدالقادر" مشاور امور بیت المقدس در دولت "سلام فیاض" گفت که فلسطینی ها با خود داری از رای به شهردار بیت المقدس، مخالفت خود را با اشغال این شهر از سوی اسرائیلی ها نشان خواهند داد.