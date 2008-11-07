برق به روزهای اوج خود بازگشته است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عباسی عصر امروز پس از تساوی 2 بر2 تیمش مقابل ابومسلم مشهد با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان برق امروز در مقابل ابومسلم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و من از همه آنها راضی هستم.

وی همچنین گفت: شاید نتیجه تساوی امروز به خاطر مسائلی نظیر عدم تمرکز بازیکنان بر روی بازی، کار تاکتیکی آنها، شکست‌های چند بازی اخیر و ... بوده است اما در مجموع بازی خوبی را در مقابل ابومسلم به نمایش گذاشتیم.

سرمربی تیم برق شیراز ضمن تشریح دو نیمه بازی گفت: تیم برق در نیمه اول چند موقعیت داشت اما این موقعیت‌ها بیشتر احساسی بود. در نیمه دوم نیز بازیکنان ما روان‌تر بازی کردند که براثر یک اشتباه گل تساوی را دریافت کردیم.

خبرنگاران از عباسی در خصوص تعویض نشدن ستار زارع پرسیدند که وی گفت: ستار زارع را به این خاطر از بازی بیرون نیاوردم که وی توانایی‌های خاص خودش را دارد و می تواند در یک لحظه مفید واقع شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ضربات ضعیف ایستگاهی تیم برق گفت: این مشکل را قبول دارم البته در تمرینات در این خصوص کارهایی را نیز انجام دادیم اما هنوز مفید واقع نشده است. حتما در تمرینات آینده سعی می کنیم این نقیصه را برطرف کنیم.

سرمربی تیم برق شیراز همچنین در خصوص برنامه‌های آینده این تیم در نیم فصل دوم برای بازیکن جدید نیز گفت: سعی می کنم در این مدت بازیکنانی را جذب کنم که از بازیکنان فعلی تیم بهتر باشد. در همین رابطه استخدام بازیکنانی در پست‌های دفاع و حمله را در برنامه داریم.

عباسی همچنین در خصوص گفته یکی از خبرنگاران مبنی بر دیدارهای مستمر این تیم در خارج از خانه گفت: ما در 22 روز 6 بازی انجام خواهیم داد که اگر این امکان فراهم شود از مسئولان سازمان لیگ می‌خواهم تغییری در برنامه‌های بازی تیم برق ایجاد کنند.