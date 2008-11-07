عراق نباید به پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "شیخ عبدالمهدی کربلایی" نماینده آیت الله سیستانی در کربلا خاطرنشان کرد: عراق باید منافع عالی را در نظر بگیرد و با تمامی کشورهای همسایه صلح و روابط با ثباتی مبتنی بر احترام متقابل داشته باشد.

وی در ادامه گفت: اگر عراق به مکانی برای اذیت و آزار کشورهای همسایه و حمله نظامی بر ضد آنها تبدیل شود، این موضوع باعث اشاعه نگرانی و بحران خواهد شد و پیامدهای امنیتی و سیاسی خطرناکی بر جا خواهد گذاشت.

"شیخ طلال السعدی" خطیب نماز جمعه در مرقد مطهر امام موسی کاظم (ع) نیز تصریح کرد که آمریکایی ها می خواهند از طریق توافقنامه امنیتی به حضور خود در عراق مشروعیت ببخشند.

وی که از اعضای جریان صدر به شمار می رود، افزود: از مسئولان می خواهم که دستشان را آلوده این توافقنامه نکنند. السعدی در ادامه گفت: از رئیس جمهوری جدید آمریکا می خواهم که به وعده خویش مبنی بر عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق عمل کند.

از سوی دیگر "شیخ ستار البطاط" خطیب نماز جمعه شهرک صدر نیز اظهار داشت: از تمامی عراقی ها می خواهم که توافقنامه امنیتی را مطالعه و از روی وجدان با آن موافقت یا مخالفت کنند.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.